FuerzaJenny: la guatemalteca que trata de sobrevivir con leucemia

-

#FuerzaJenny se creó para ayudar a la joven madre Alejandra Castillo, que padece leucemia.

OTRAS NOTICIAS: Piden ayuda para menor que resultó herido en accidente de tránsito en la San Juan

"De mí para mí... Vamos no te rindas, hemos pasado tanto, hemos superado dolores una y otra vez"..."Vamos Ale, cada vez estamos más cerca de la meta. No te rindas, por favor no te rindas"

Este fue uno de los mensajes que Jenny Alejandra Castillo compartió en redes sociales, acompañada de un video grabado antes que le diagnosticaran un tipo de cáncer muy doloroso: leucemia

Jenny es una luchadora de la leucemia y dedica mucha de su fuerza a su hija. La pequeña ha sido quien le da alientos, demostrando su apoyo al cortarse el cabello cuando la quimioterapia empezó a ser visible en Jenny.

Jenny Alejandra Castillo siempre ha luchado por su pequeña. (Foto: Redes Sociales)

La joven madre sufre de dolores intensos en el cuerpo, pero siempre encuentra las fuerzas para seguir adelante. En redes sociales ella comenzó con la etiqueta #FuerzaJenny en donde cuenta su historia y anuncia la venta de artículos.

Jenny necesita el dinero de estas ventas para comprar la medicina y pagar tratamientos que le ayudan a combatir este tipo de cáncer que ataca la sangre.

Jenny necesita ayuda económica, por eso vende artículos bajo la etiqueta #FuerzaJenny (Foto: Redes sociales)

La leucemia no fue la primera enfermedad que sufrió Jenny, de hecho hace algunos años ganó la batalla contra el cáncer de ovarios.

Le diagnosticaron la leucemia en el 2020, y desde el cáncer ya ha hecho metástasis en el sistema nervioso central que le provoca un fuerte dolor en sus extremidades.

La luchadora necesita tu apoyo para vencer esta nueva batalla. (Foto: Facebook)

Si quieres ayudar a Jenny, puedes seguir la etiqueta #FuerzaJenny o donando en las siguientes cuentas.

Cuenta Banco Banrural: Cuenta monetaria 3714006671 a nombre de Jenny Alejandra Castillo Mauricio

Cuenta Banco Industrial: Cuenta monetaria 0691609957 a nombre de Jenny Alejandra Castillo Mauricio