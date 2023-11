La explosiva reacción de Massiel Carrillo tras recibir fuertes críticas por una foto

-

La abogada e influencer, Massiel Carrillo, arremetió contra quienes se burlan de ella por una fotografía que subió a sus redes sociales.

Massiel Carrillo publicó una fotografía en redes sociales por la que se volvió viral y su furiosa reacción también se convirtió en tendencia.

El fin de semana, Carrillo publicó una fotografía portando un conjunto deportivo bastante ceñido al cuerpo. Su imagen y un video tuvieron un gran alcance por un detalle que llamó la atención de los internautas, pues algunos consideran que hay evidencia de procedimientos estéticos en la que alguna vez fue la "Chica del Clima" en los canales nacionales.

La fotografía de Massiel Carrillo tiene más de 12 mil "me gusta" en Instagram. (Foto: Instagram/@massielcarrillo)

En su cuenta oficial de "X", Carrillo respondió a los comentarios con una polémica respuesta: "Digan lo que digan prefiero ser Qlona y no desculada. Lo más importante siempre será gustarme primero a mi y yo feliz disfrutando mi cuerpo. Así que los hombres que hablan mal mejor critiquen a su mujer y a las mujeres que hablen mal no saben cuánto disfruto la envidia que me tienen. Besos", escribió adjuntando un emoji que lanzaba un beso. Remataría esta publicación diciendo "Y si las vieran en tanga", colocando un emoji de ojos de corazón.

Exconductora responde a las críticas. (Foto: Captura de pantalla)

Al día siguiente, Carrillo escribió otro furioso mensaje en el que arremetía contra los que la criticaban. "Aquell@s que andan hablando de simetría jajaja ya me l@s imagino a ell@s tod@s simétric@s (panzonas, desculad@s, cachetones, deschichad@s y pelones) buenos son para juzgar, pero como que no tienen espejo. Feliz tarde, mis amores, aquí nos fumamos parejo. A ver cuándo aprendemos a celebrar nuestras diferencias. Todos somos lindos".

Respuesta de la "Chica del clima" ante la polémica. (Foto: Captura de pantalla)

Esta seguidilla de comentarios causaron más revuelo ante la situación, llegando a tener cientos de respuestas que la criticaban. La expresentadora siguió respondiendo a estos comentarios de forma molesta.

"Vine a este mundo a ser feliz, no a tratar de agradar a todo el mundo. Si a alguien le ofenden mis comentarios, lo lamento. Pero aquí repartimos parejo! Y sí, lo admito: Soy feliz con lo que tengo y me siento bien sabrosa", culminó.