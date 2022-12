"Se nos va un mito": las grandes figuras que despiden a Pelé con emotivos mensajes

Tras darse a conocer la muerte de Pelé, reconocidas figuras del deporte han dedicado emotivos mensajes de despedida.

El mundo del futbol está conmocionado con la muerte de Edson Arantes do Nascimento "Pelé", considerado por muchos como el mejor jugador del siglo.

Ante esto, reconocidas figuras deportivas han dedicado mensajes especiales para despedir a la leyenda brasileña.

Uno de ellos ha sido el también brasileño, Neymar Jr. "Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte", escribió en sus redes sociales.

Otros jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Iker Casillas y Cristiano Ronaldo, también se despidieron de la leyenda deportiva con imágenes y textos que recibieron miles de reacciones de internautas.

Así se despidieron:

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING … pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

