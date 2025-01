Gaby Moreno y Diego Contreras se unen en un "Lamento"

-

Una canción de Gaby Moreno se convirtió en un cortometraje musical, de la mano del cineasta Diego Contreras, quien plasmó el sentir de la cantautora en un imperdible cortometraje, que refleja la nostalgia de quienes extrañan su tierra.

Con la co-dirección de Ernesto Abrego se embarcaron en un clip protagonizado por Gaby, el actor estadounidense de raíces guatemaltecas Tony Revolory y Juan Pablo Olyslager, y como escenario, eligieron los vestigios de Likin, en Iztapa, un famoso turicentro del Pacífico que fue arrasado por la marea.

Foto: Diego Contreras.

Diego Contreras es el cineasta que creo el cortometraje musical para "Lamento". Foto: Juan Carlos Álvarez/Nuestro Diario.

Contreras afirmó que la idea de esta historia viene del sentimiento que atraviesan muchos migrantes al tratar de aferrarse a sus recuerdos:

"La primera vez que vi una foto de Likin fue con una vecina alemana, que es fotógrafa y pensé, 'creo que he estado ahí', pasamos de niños algunas vacaciones y recuerdo que me daba horror porque en cierto punto, el mar ya se metía y chocaba contra las piscinas, las olas ya empezaban a envolver el lugar en los 80, saber que esas estructuras son lo único que queda es impactante, por ello, surgió la idea en 2021, de lograr algo ahí y cuando comienza la colaboración con Neto y Gaby todo fue más claro y se fusionó", explicó.

Foto: Rodolfo Vizcaino.

"En un momento Gaby está en un apartamento vacío y en la ventana se aprecia Hollywood, esto hace referencia a buscar tus sueños más allá de las fronteras, no hay nada en el cuarto, como haciendo alusión a que nunca dejas de ser extranjero allí, así que, ella vuelve en el tiempo a Likin, como una metáfora de sus raíces", agregó.

Acerca de su sentir viviendo en otro lugar, fuera de Guatemala Contreras expresó:

"Llevo 20 años afuera y a veces ocurre que, mientras más tiempo pasas lejos, más probabilidades hay de olvidar, luego, cuando regresas a tu tierra también se siente esa lejanía de que no estás en tu hogar, esas conexiones se pueden desvanecer, la metáfora de esto es hacer lo posible por regresar y capturar la memoria de las raíces y llevarlas contigo. Gaby las pone en el piano, el origen de donde sale su música en Guatemala diciendo: nunca voy a olvidar de dónde vengo, por eso Likin es una representación de los recuerdos que se van", dijo.

Foto: Diego Contreras.

Acerca de la canción de Gaby

"Lamento" es un sencillo del álbum "Alegoría" (2022) y significa mucho para la cantautora: "en el álbum estaba tratando de buscar un sonido distinto, que me conectara con Los Ángeles, la ciudad donde vivo desde hace 24 años, fue una carta de amor para L.A., tiene muchos ritmos latinos, de huapango (estilo musical mexicano), de americana, de rock y mucha influencia de Guatemala", expresó.

Foto: Juan Carlos Álvarez/Nuestro Diario

Gaby contó que el tema inició como una propuesta para una película que no fue seleccionada, sin embargo ella se enamoró de la letra y decidió terminarla e incluirla en su repertorio:

"Empezó a finales de 2020, cuando un gran amigo y productor que tengo en Los Ángeles, llamado Cheche Lara, me escribió pues quería que escribiéramos una canción para una película, que de hecho salió, se llama "The Lost City" con Channing Tatum y Sandra Bullock, escribimos solo un minuto de la canción, buscando ese sentimiento de tristeza, melancolía, un dolor profundo, por ahí iba la referencia, la enviamos y no fue elegida, pero me gustaba mucho y dije, la voy a terminar, le hice un coro y la última parte y la grabé".

El cortometraje musical "Lamento" estará disponible muy pronto durante enero de 2025, en las plataformas oficiales de Gaby Moreno. Mantente al tanto para recibir la sorpresa del estreno.

Foto: Juan Carlos Álvarez/Nuestro Diario

MIRA:

Diego Contreras explica el cortometraje

El cineasta Diego Contreras explica la visión del cortometraje “Lamento” @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/N7D20ciqrt — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) January 12, 2025

El cineasta guatemalteco Diego Contreras habla de la historia detrás de “Lamento” cortometraje musical de Gaby Moreno @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/OzvHYFkjWl — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) January 12, 2025

Gaby habla de cómo surgió la canción "Lamento"

Gaby Moreno cuenta cómo surgió su canción “Lamento”, de su álbum “Alegoría”. @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/J3q6Smstx4 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) January 12, 2025

Ernesto Abrego habla de este trabajo

Cineasta guatemalteco Ernesto Abrego habla acerca de cómo inició su trabajo con Diego Contreras y Gaby Moreno @soy_502 pic.twitter.com/3k168ihlbF — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) January 12, 2025

El TEASER:

