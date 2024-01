Gaby Moreno y Oscar Isaac sorprenderán en show de Jimmy Fallon

-

Gaby Moreno y Oscar Isaac presentarán "Luna de Xelajú" en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" que se transmite en la cadena de televisión estadounidense NBC.

El programa nocturno regresa luego de una larga huelga de guionistas de Hollywood que tuvo una duración de 5 meses, tras lograr negociaciones para mejorar las condiciones laborales del gremio.

El show de los guatemaltecos que estaba programado en marzo de 2023 se realizará esta noche, con mucha expectativa y emoción de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.

"The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" de NBC fue uno de los primeros programas en salir del aire por el paro de creadores el pasado 2 de mayo 2023. Moreno anunció con emoción que este lunes será la transmisión de su colaboración junto al actor y cantante guatemalteco.

"No me lo pierdo" y "No puedo esperar" fueron algunos mensajes que colegas y fans dejaron en el muro de Instagram de Gaby.

El show se transmitirá a las 10:35/11:35 pm de la noche por la cadena NBC además de las plataformas Peacock y Hulu.

Acerca de "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Se trata de un programa de variedades y entrevistas a estrellas de Hollywood y cantantes. Usualmente abre con un monólogo y luego un sketch de comedia, para luego abordar a diversas celebridades en una amena plática, finalizando con un espectáculo musical.

Foto: Jimmy Fallon.

