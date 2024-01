Los gemelos que nacieron en días y años diferentes

-

Estos gemelos no compartirán el mismo cumpleaños, ¡ni siquiera el mismo año de nacimiento! pues llegaron al mundo con 40 minutos de diferencia, uno antes de la media noche y otro después.

Ezra nació a las 11:48 de la noche, en víspera de Año Nuevo de 2023, pesa 6 libras y mide 18 ¾ pulgadas de largo y su hermano menor, Ezequiel, nació a las 12:28 del Año Nuevo de 2024. Pesó 4 libras y 15 onzas y medía 17 ¼ pulgadas de largo.

"El papeleo va a ser el más difícil, di que tienes gemelos y quiere anotar la misma fecha también se nace en días diferentes y en años diferentes", dijo Billy.

"Dirán que son gemelos y dirán que están mintiendo", bromeó Eve, para colmo, Ezra ahora compartirá su cumpleaños con su padre, quien también es un bebé de Nochevieja.

"Cuando me despertó en la víspera de Año Nuevo me dijo: 'feliz cumpleaños, creo que se me rompió la fuente necesito ir al médico", contó Billy a la cadena Fox.

"Tener un hijo en tu cumpleaños es raro y a la vez genial pues tienes ese momento para compartir", agregó.

Los padres de estos extraordinarios gemelos cuentan que ambos ya son muy diferentes, no sólo en apariencia, sino también en personalidad, Ezra duerme mucho y Ezekiel no deja de moverse. "Está mirando a su alrededor, tiene curiosidad, por lo que puedes distinguir diferentes personalidades", dijo Eve.

La familia Humphrey de cinco miembros también incluye al hermano mayor Hezekiah, quien está emocionado de conocer a sus nuevos hermanitos y celebrar su tercer cumpleaños el 3 de enero. "En un lapso de cuatro días tendremos cuatro cumpleaños... los 3 niños y yo", dijo Billy.