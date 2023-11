¡Generación de cristal! Homero Simpson ya no estrangulará a Bart

-

La icónica serie Los Simpson ha decido eliminar la característica acción de Homero ahorcando a Bart.

La imagen de Homero ahorcando a su hijo Bart mientras decía "¡pequeño demonio!" era una de las acciones más comunes en la serie, convirtiéndose en un gesto icónico. Sin embargo, ante la sensibilidad de algunos espectadores, la serie ha decidido eliminar esta acción.

Aunque el gesto dejo de aparecen en la temporada 32, en un reciente capítulo se hizo alusión al tema.

En el episodio 3 de la temporada 32, la famosa familia tiene nuevos vecinos. Cuando uno de los personajes le da la mano a Homero, este menciona la fuerza de sus manos.

Ante esto, Homero responde: "Mira Marge, estrangular al niño valió la pena. Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado."

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.



Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK — Simon A. (Baby Lamb Creations) (@BabyLamb5) November 2, 2023

Este gran cambio se suma a la eliminación del personaje de Apu, el dueño de la tienda oriundo de la India. Decirle adiós a este personaje dividió a los fanáticos de la longeva serie.

El creador de la serie, Matt Groening habló sobre estos cambios: "Los tiempos cambian. Pero en realidad no tuve ningún problema con la forma en que lo estábamos haciendo. Todos nuestros actores interpretan docenas de personaje cada uno, nunca fue diseñado para excluir a nadie", explicó Groening.

*Con información de Sopitas y El Tiempo