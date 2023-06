El conmovedor gesto de guatemaltecos en EEUU con una vendedora ambulante

-

Un grupo de guatemaltecos se solidarizó con una vendedora ambulante que perdió el producto que ofrecía en las afueras del estadio donde se celebró el partido amistoso entre Guatemala y Costa Rica en Estados Unidos.

Una joven comerciante perdió el producto que ofrecía afuera del estadio Dignity Health Sports Park de en Carson, California, Estados Unidos, el pasado 15 de junio, cuando La "Sele" se enfrentó a los "ticos".

En la cuenta del usuario Billy Mora en Tik Tok se aprecia un video en el que un grupo de aficionados al partido se unieron para apoyar a la mujer, que se quedó sin nada qué ofrecer.

Según se cuenta en el post, la policía local se acercó a la vendedora que hacía comida en el lugar, tirando todo a la basura, al notar que se quedó sin nada para ofrecer, los aficionados guatemaltecos comenzaron a darle dinero para que no se fuera con las manos vacías.

"Vamos Guate, Guate, Guate, no se rinda, no se rinda, que la muchacha se vaya con feria, nunca deje de luchar por sus sueños, ¡no te rindás mija!, vamos para adelante, no es mucho pero es algo", le dieron las personas que se acercaron a darle dólares de diferentes denominaciones.

"Esa es mi Guate, ¡así se vive Guate!", gritó el usuario que realizó la grabación.

Guatemala se quedó con la victoria 1-0 contra Costa Rica en el evento de la Copa Oro.

