Giammattei promete mecanismo "novedoso" para estabilizar precios de los combustibles

Ante las peticiones algunos sectores en encontrar una solución a la volatilidad de los precios de los combustibles Giammattei promete mecanismo "novedoso" para estabilizarlos.

El presidente Alejandro Giammattei asegura que los precios de los combustibles no se pueden congelar en Guatemala, pero promete que este miércoles 30 de noviembre estaría dando una sorpresa sobre un mecanismo "novedoso" que podría funcionar el próximo año.

Durante la tercera gira presidencial que se realiza en El Progreso, Giammattei fue abordado por la prensa que le consultó sobre los bloqueos que han realizado los transportistas en demanda de mejoras en el precio de los combustibles.

Al respecto, Giammattei declaró: "Los bloqueos no ayudan en nada, las mismas personas que bloquean viven del trabajo que están utilizando para bloquear carreteras. Estamos al final de un año de presupuesto y es difícil conseguir recursos para subsidios. Es imposible fijar un precio, no se puede congelar el precio, porque el precio no lo pone el gobierno. Lo que los transportistas piden tendría un costo que superaría los mil millones de quetzales al mes, no se puede hacer".



Sin embargo, adelantó que el Gobienor ha organizado una mesa en la que han estado trabajando en alternativas y soluciones. "Para el miércoles de la semana entrante (30 de noviembre) vamos a tener un camino definido. Estamos a la espera de dos o tres confirmaciones internacionales y podríamos dar una sorpresa sobre un mecanismo muy novedoso que funcionaría a partir del año entrante para lograr la estabilización de los precios, no a costillas de subsidios", informó.

Giammattei dijo que se encuentran en pláticas con técnicos extranjeros que les están ayudando a dar forma a la propuesta que ha diseñado el Gobierno y la cual sería distinta a las soluciones presentadas por otros países.