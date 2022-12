Giammattei: "Tengo la buena suerte de no tener reelección"

El presidente Alejandro Giammattei participó en una actividad con alcaldes de Quetzaltenango.

Durante una actividad con alcaldes de Quetzaltenango, el presidente Alejandro Giammattei se refirió a la suerte que representa para él no optar a la reelección.

"Ustedes tienen la mala suerte de tener reelección, yo tengo la buena suerte de no tenerla, porque más de 4 años tampoco me metería, esto es un dolor, dirigir este país es difícil", indicó el presidente.

El gobernante también instó a los alcaldes a no pelear, para que durante la campaña electoral no haya ataques o críticas.

"De mi gabinete, 4 ministros son de mi partido, los demás han sido escogidos por su calidad, capacidad, nosotros no hicimos un partido", aseguró.

También le dijo a los alcaldes que durante la campaña electoral se continuarán reuniendo para dar seguimiento a proyectos.

"Seguiremos teniendo las reuniones, Guatemala no se va a detener por las elecciones, porque habrá muchas cosas que nosotros tenemos que dejar planteadas", indicó.

El presidente @DrGiammattei participa en la #TerceraGiraPresidencial con autoridades del departamento de Quetzaltenango. #GiraPresidencial2022 https://t.co/GjB9FeTg72 — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) December 2, 2022

Giammattei también dijo que al próximo Gobierno le compartirán sus conocimientos para que continúen con las obras.

"A mi no me entregaron ni una sola hoja de papel, nosotros no vamos a ser egoísta, a quienes ganen nosotros le vamos a entregar todo lo que tenemos", finalizó.