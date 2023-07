¡De gira por Estados Unidos! Calendario de pretemporada liga nacional

-

Cuatro clubes de la Liga Nacional de Guatemala harán pre-temporada en Estados Unidos. ¿Qué equipos jugarán y en qué fechas?

Los equipos de la Liga Nacional de Guatemala se preparan para el siguiente torneo, y para eso, realizarán su pretemporada en Estados Unidos, país que cuenta con muchos aficionados guatemaltecos.

Comunicaciones, Municipal, Xelajú y Xinabajul son los cuatro equipos guatemaltecos que estarán jugando en territorio estadounidense:

Comunicaciones FC

Los "Cremas", uno de los clubes más exitosos y más populares en Guatemala, tendrán cuatro partidos en Estados Unidos: Dos ante Motagua, uno ante Olimpia y otro frente a Richmond Kickers.

Viernes 14 de julio: Comunicaciones vs Motagua, en Atlanta, Georgia

Domingo 16 de julio: Comunicaciones vs CD Olimpia, en Charlotte, Carolina del Norte

Martes 18 de julio: Comunicaciones vs Richmond Kickers, en Richmond, Virginia

Viernes 21 de julio: Comunicaciones vs Motagua, en Hartford, Connecticut

CSD Municipal

Los "Rojos" dirigidos por el argentino Sebastián Bini, también tendrán algunos partidos de preparación en Estados Unidos ante clubes hondureños, incluyendo a Olimpia, Motagua y Marathon.

Viernes 14 de julio: Municipal vs Olimpia, en Atlanta, Georgia

Domingo 16 de julio: Municipal vs Motagua, en Charlotte, Carolina del Norte

Viernes 21 de julio: Municipal vs Olimpia, en Hartford, Connecticut

Domingo 23 de julio: Municipal vs Marathon, en Philadelphia, Pennsylvania

Xelajú MC

El vigente campeón del fútbol de Guatemala también tendrá partidos de pretemporada en los Estados Unidos. Los dirigidos por Amarini Villatoro estarán enfrentando a clubes norteamericanos.

Viernes 14 de julio: Xelajú vs Premier FC, en Chattanooga, Tennessee

Domingo 16 de julio: Xelajú vs Limeño, en Atlanta, Georgia

Martes 18 de julio: Xelajú vs Fire Department, en Búfalo, Nueva York

Sábado 22 de julio: Xelajú vs UPCL, en Annapolis, Maryland

INICIAMOS GIRA POR ESTADOS UNIDOS

Xinabajul Huehue

Finalmente, el Xinabajul Huehue tendrá también actividad en territorio norteamericano, midiéndose a clubes de la USL, la segunda división de los Estados Unidos.

Miércoles 19 de julio: Xinabajul vs Chattanooga FC, en Chattanooga, Tennessee

Viernes 21 de julio: Xinabajul vs Rome FC, en Rome, Georgia

Sábado 22 de julio: Xinabajul vs Georgia Impact, en Atlanta, Georgia

Domingo 23 de julio: Xinabajul vs Birminngham FC, en Albertville, Alabama