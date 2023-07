Desapareció cuando paseaba a sus perros y fue hallado 8 años después

-

El joven Rudy Farias desapareció hace 8 años mientras paseaba a sus perros y casi una década después su caso dio un giro inesperado.

Rudolph Farias, mejor conocido como Rudy Farias, desapareció a la edad de 17, hace ocho años, cuando paseaba a sus perros en Houston, Texas.

El caso tuvo muchas teorías, pero Rudy desapareció sin dejar ningún rastro. Sin embargo, el 2 de julio fue encontrado con vida.

Una persona anónima llamó al 911 por un hombre inconsciente frente a una iglesia. (Foto: Redes Sociales)

Una persona de identidad desconocida llamó al 911 luego de encontrar al, ahora adulto, Rudolph Farias. Estaba inconsciente fuera de una iglesia, con cortes y moretones. Su madre, Janine Santana, le dijo a CNN que pensaba que había sido maltratado y golpeado.

"Mi hijo Rudy está recibiendo la atención que necesita para superar su trauma, pero en este momento no habla ni puede comunicarse con nosotros", informó Santana en un comunicado, recoge Univisión.

El centro de desaparecidos de Texas compartió la información por redes sociales: "Después de ocho largos años, Rudy fue localizado a salvo. Continúen manteniendo a su familia en sus oraciones mientras Rudy se recupera en el hospital".

El día de su desaparición

El caso de Farias comenzó el 6 de marzo del 2015, cuando el joven salió de su casa en Houston a pasear a sus dos perros. Los perros regresaron a la casa pero Rudy no.

La búsqueda se realizó hasta el 13 de marzo. Las autoridades habían descubierto que el joven tenía depresión, trastorno de estrés postraumático y ansiedad, aflicciones causadas por la muerte de su hermano mayor en un accidente en motocicleta.

En el hospital los médicos tienen buenas expectativas para la salud física de Rudy, pero las complicaciones psicológicas pueden llevar mucho tiempo.

Por el momento se desconoce dónde estuvo el joven durante todos estos años, y puede que no se conozcan los detalles mientras la investigación siga en curso.