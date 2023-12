¡Vencido! El Girona golea al Barcelona y se consolida en la cima de la tabla

-

El Barcelona cayó ante el Girona 4-2 y este se posicionó en el primer lugar de la tabla y mandó al Madrid a segunda posición.

El Girona no ha estado en primera casilla de casualidad y es que la gran prueba la tenía frente al Barcelona, el cuál no ha tenido buenos partidos y estaba desesperado por un triunfo, pero esto no ocurrió y cayó en casa.

Los primeros en abrir el marcador fueron los visitantes, al minuto 12, Artem Dovbyk abrió el marcador. El polaco, Robert Lewandowsky respondió al minuto 19 y con esto emparejó las acciones.

Sin embargo, poco antes de finalizar el primer tiempo, Miguel Gutiérrez Ortega amplió el marcador al minuto 40.

El partido estuvo apretado en el segundo tiempo y el Barcelona no encontraba la oportunidad para empatar y rescatar un punto. Pero, el Girona estaba convencido de ganar y le planteó al Barcelona un cuadro que no supo resolver.

Al minuto 80, Valery Fernández metió el tercer tanto contra un deslucido cuadro catalán.

Antes de que finalizara el encuentro, Gündogan acercó el marcador y anotó el segundo gol del Barcelona, con el cual ya no pudo hacer nada para remontar.

Sin embargo, el Girona sí que metió un cuarto gol para sentenciar finalmente la goleada contra el equipo Culé 2 - 4.

Con esta derrota, el Barcelona se queda en la cuarta posición y empata con 34 puntos con el Atlético de Madrid. El Real Madrid, que tuvo la oportunidad de ganar, pero empató contra el Betis en la jordana del sábado, quedó con 39 puntos y el Girona, en solitario, alcanza los 41 puntos convirtiéndose en el líder.