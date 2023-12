"Godzilla Minus One": la película japonesa que no puedes perderte

-

Próximamente llegará a los cines de Latinoamérica la aclamada película "Godzilla Minus One".

La espeluznante bestia, está de vuelta con la nueva película "Godzilla Minus One", obteniendo críticas positivas por parte de los seguidores quienes señalaron que es la mejor entrega del reptil anfibio prehistórico hasta el momento.

Godzilla es el monstruo más popular de Hollywood, sin embargo, con más de 60 años de legado regresó, de la mano del director y experto en efectos visuales Takashi Yamazaki.

El 3 de noviembre se estrenó en Japón el último largometraje del Rey de los Monstruos, siendo un éxito en taquilla, al recaudar más de 6.94 millones de dólares en los primeros 3 días de estar en la pantalla grande.

"Vive, resiste. En un Japón devastado y cambiante, Godzilla aparece repentinamente. ¿Hay alguna manera para que aquellos que sobrevivieron puedan resistir y contraatacar?. El escenario de esta nueva película es un Japón que, después de la guerra, ha perdido todo. Desde cero hacia menos uno. Después de la guerra, un Japón desolado es testigo del surgimiento de Godzilla, llevando al país a una destrucción aún mayor. En el momento de mayor desesperación, ¿quién se atreverá a resistir?", describe la sinopsis oficial de la película japonesa.

El elenco está conformado por Ryunosuke Kamiki (Suzume), Minami Hamabe (Let Me Eat Your Pancreas), Yuki Yamada (Tokyo Revengers), Munetaka Aoki (Samurai X), Hidetaka Yoshioka (Always: Sunset on Third Street), Sakura Ando (Shoplifters) y Kuranosuke Sasaki (Mission Impossible: Samurai).

¿Cuándo se estrena en Latinoamérica?

Godzilla Minus One se podrá ver a partir del 28 de diciembre de 2023 en la pantalla grande.

Mira el tráiler aquí: