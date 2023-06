Grabación de la policía muestra un "ovni" en Las Vegas (video)

-

Una familia llamó a emergencias por un objeto extrañó que se estrelló en su patio, luego hablaron de seres que los estaban observando.

El padre y dos hermanos se encontraban arreglando una camioneta en su jardín cuando vieron algo caer del cielo. Cuando llamaron a la policía, dijeron que los seres que salieron del objeto "definitivamente no eran humanos".

Aunque el caso se archivo como "infundado", la realidad es que la policía sí se tomo esta investigación muy enserio, probablemente porque otros miembros de la fuerza policial llegaron a ver el objeto brillante en el cielo.

The potential UFO sighting has been caught on Las Vegas Metropolitan Police Department bodycam footage/A Las Vegas man who claimed to have witnessed two '8-foot creatures' with 'big shiny eyes' in his own backyard / the May 31 evening in a YouTube video posted Thursday pic.twitter.com/1gZkx9O62u — sync (@syncmedia24) June 11, 2023

Existen otros videos de oficiales en la noche del suceso, que ocurrió el 1 de mayo, según ABC News, pero una hora después de que se realizará una llamada al servicio de emergencia.

Cuando el oficial le pregunta a la persona qué vio, el chico responde que "a una gran criatura de unos 3 metros.", en la llamada que realizó a emergencias comenzó diciendo que se miraba cómo algo de 2 metros.

El video del policía entrando al jardín si existe, pero lo han censurado porque la casa se considera propiedad privada.

La investigación preliminar también incluía entrevistas a los vecinos, quienes confirmaron la historia de algo cayendo en el cielo.

8 News contactó a la familia y confirmó que la verdadera pregunta no es ¿cayó algo? sino... ¿qué fue lo que cayó?

Uno de los presentadores explica que se está esperando respuesta del pentágono y resalta que en la zona existen muchas bases militares.

El medio informa que ramas del gobierno de Estados Unidos recolectan objetos no identificados, siendo esta una posible teoría.