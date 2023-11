"Gracias por el cariño": tiktoker coreano presume su viaje a Guatemala (videos)

-

El popular tiktoker presumió su viaje a Guatemala con una fotografía especial tomada en el país.

Hace poco más de dos semanas, el tiktoker coreano, Beto Kang, emocionó a sus seguidores luego de revelar que estaría de visita en Guatemala.

En sus redes sociales, el creador de contenido conocido como "Papichulo" compartió una serie de videos y fotografías de sus distintas experiencias en el país.

Pero, en las últimas horas, Kang emocionó a sus fans en Guatemala con una especial imagen que publicó para agradecer a sus seguidores por el cariño y apoyo que le han brindado.

"Gracias por su amor y cariño #Guatemala #Papichulo", escribió el coreano junto a una postal en la que se le ve con varias mujeres guatemaltecas en San Juan la Laguna.

Esta se hizo viral con más de 11 mil "me gusta" y decenas de comentarios de internautas. "Dichosas ellas", "Hermosa foto", "No puede ser!! Mi tía es la que está a tu lado, ella cumplió un sueño que yo no he podido jaja", escribieron.

Beto Kang celebró en tierras guatemaltecas el haber llegado a los dos millones de seguidores en TikTok. Con un emotivo video grabado en Ciudad Cayalá, el coreano compartió la noticia que lo emocionó.

Además, tuvo la oportunidad de degustar platillos guatemaltecos, aprender palabras tradicionales de Guatemala y hasta bailar una pieza en marimba.

Mira sus videos:

#2m #papichulo ♬ Tutu - Camilo & Pedro Capó @oppascoreanos 2 millones de gracias a todos ustedes! Su apoyo ha hecho posible esto tan increíble!! #coreano

#chapin #indigena #papichulo ♬ sonido original - PAPICHULO @oppascoreanos Enamorado de Guatemala #guatemala

#marimba #2023 #belleza ♬ 오리지널 사운드 - PAPICHULO @oppascoreanos PAPICHULO CON SU REINA #guatemala