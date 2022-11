Presentadora se pronuncia por reacciones tras la localización de "Esme la Chapina"

Vicky Flores agradeció a todas las personas que se solidarizaron tras la de la desaparición "Esme la Chapina", a la vez manifestó su preocupación por las reacciones de odio acerca de la situación.

La conductora guatemalteca, conocida por ser parte del elenco de "Sabadísimo", transmitido por Canal 7, grabó un video para agradecer de corazón la colaboración para localizar a la generadora de contenido, Esme La Chapina.

"Ayer que me comuniqué con la mamá de Esme y su hermano, estaban muy preocupados, de hecho seguimos preocupados porque a pesar de que vimos el live, como todos, ella sigue sin comunicarse con nosotros, principalmente con su familia y eso nos sigue preocupando, vamos a seguir pendientes de ella, Esme va a seguir trabajando en lo que trabaja y va a seguir en boca de todo el mundo porque ese es su trabajo, ella no se hizo influencer, todos ustedes la hicieron y han compartido, han estado pendientes de su vida. Agradezco de todo corazón a quienes han estado pendientes de ella, como mujer, como persona, como ser humano, como mamá, como hija, como hermana, como una persona trabajadora, luchadora, esforzada, con ganas de salir adelante, yo me reconozco en ella como guatemalteca y ayer más que nunca me reconocí como una mujer vulnerable, que vive en un país de violencia, de miedo, de agresividad y de doble moral, donde muchísima gente compartía que ella estaba desaparecida y mucha gente compartía que no la encontrábamos, pero mucha gente compartía memes y cosas muy feas, yo tuve que llamar a compañeros bomberos para que desmintieran varias de las noticias falsas, me parece grosero". afirmó.

"Realmente lamento muchísimo que se aprovechen de momentos vulnerables de otras personas para hacer estas noticias falsas, que Esme estaba desaparecida no fue noticia falsa, la alarma se dio, se fue a la policía, hablé con su familia, estuvimos hablando con su mamá, con su hermano, con su hijo y estábamos sumamente preocupados, hoy estamos sumamente agradecidos y me fui a dormir agradecida de verla en un live, con muchas emociones encontradas y gracias a Dios, estamos muy contentas porque ella esta ahí y está bien", expresó.

(Foto: Oficial)

Acerca de los ataques recibidos aclaró:

"A toda la gente que tiene tanto rencor, tanta violencia, tanta agresividad, les puedo decir que les deseo todo lo mejor del mundo, que jamás desaparezca un ser querido para ustedes, que nunca tengan que ir a poner una alerta, que jamás necesiten de influencers, de noticias, de gente que colabore con ustedes en momentos de angustia cuando los segundos cuentan, cuando los minutos cuentan y se están pasando momentos de dolor, a la gente que sintió empatía, que compartió, que estaba pendiente, que estaba en oración, que estaba agradecida en el momento que todos la vimos, estoy muy segura que ustedes son los que sostienen a Guatemala, les agradezco porque son los que sostienen este país, ¡gracias!, porque estoy segura que si vuelve a pasar, con su sororidad, y con el amor que le tienen a otro ser humano, independientemente que no lo conozcan y que no sepan nada de él, les agradezco, gracias porque estoy segura que si vuelve a pasar, que si otra mujer está desaparecida y no es la primera vez que pasa y que compartimos las alertas, todo va a cambiar".

"Coincido con Esme, con el dolor que siente como mujer, con la angustia que se siente por estar deprimida, conozco esas sensaciones, conozco la angustia, conozco el temor de ser mujer en mi país y conozco a muchas mujeres que fueron asesinadas, lamento eso, espero que nadie lo sienta y agradezco a la gente que compartió. que estuvo pendiente, que colaboró, a la gente que consultó antes de compartir noticias groseras, que estaban haciendo por aprovecharse a ser virales, yo no voy a tocar más el tema, estoy esperando que Esme se comunique conmigo, seguiré siendo su amiga, seguiré acompañándola, apoyándola en todo lo que ella me necesite igual que a su mamá, a sus hermanos y seguiré apoyando lo que para mí es necesario apoyar", dijo.

Vicky resaltó la importancia de la salud mental, y de cómo la depresión es un asunto que hay que tomar en cuenta.

MIRA EL VIDEO: