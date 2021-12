La lección de honestidad de un árbitro a los jugadores en un partido

Un árbitro se hizo viral al dar una importante lección de vida a un grupo de jugadores aficionados durante un partido

Antes de iniciar el encuentro el hombre que fungía como árbitro reunió a los dos equipos que se iban a enfrentar, se presentó y pidió honestidad entre rivales, pues es bien sabido que en este deporte muchos se valen de mentiras y trampas para tener ventaja y ganar.



"Soy el arbitro del partido, no soy perfecto, el futbol tampoco lo es, estoy solo, la idea es que ustedes sean honestos, así sea con el rival, ejemplo: la toca el guardameta, es saque de esquina. La honestidad me dice 'profe, fui yo, en ese momento cuando me dicen 'profe, fui yo', en realidad no vine por el resultado del partido, vine por esos valores y esa educación que se ha perdido en el deporte. Si vamos a ganar ganemos con competitividad, seamos competentes en esto", explicó.

Su consejo se hizo viral en las redes pues la persona denotó su pasión por el deporte y enseñó a los deportistas a obtener la victoria por sus méritos y no con engaños.

Se desconoce dónde en qué país y ciudad ocurrió esto, lo cierto es que mucho han mostrado el clip con entusiasmo.

MIRA EL VIDEO: