La presentadora Grecia Barrera reaparece en redes sociales desde el hospital

La guatemalteca reapareció en redes sociales con impactante noticia, luego de haber sido hospitalizada e ingresada al área de cuidados intensivos.

EN CONTEXTO: Piden apoyo para exreina de belleza y presentadora de televisión

La exreina de belleza y presentadora de televisión, Grecia Barrera, sorprendió en redes sociales luego de compartir una publicación, esto a pocos días de haber sido hospitalizada de emergencia.

Fue en su cuenta de Instagram en donde difundió un mensaje que iba acompañado de una fotografía en donde se le ve postrada en la camilla de un hospital.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la impactante noticia que dio, pues dijo que ya lograron estabilizarla, por lo que iniciará su recuperación luego de haber permanecido en cuidados intensivos.

"Son 7 días peleando una batalla de la que, estoy segura, saldré victoriosa", inicia en el mensaje que escribió.

(Foto: captura de pantalla)

"Agradecimiento"

Asimismo, dedicó unas conmovedoras palabras a todas aquellas personas que la han estado apoyando y haciéndole llegar ayuda para que pueda cubrir los gastos médicos.

"Quiero agradecer a todos sus oraciones y el amor que me han hecho llegar, a quienes han venido al hospital (aunque no puedo recibir visitas), han llamado y enviado mensajes, los tengo en mi corazón, me dan la fuerza que necesito", agregó en su publicación.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta por la que se encuentra bajo observación médica, pues los especialistas dieron a conocer a la familia que está siendo tratada por una fiebre tifoidea agresiva, en lo que determinan el verdadero motivo.

(Foto: captura de pantalla)

Familia rompe el silencio

Según reveló la familia de la joven a Soy502, fue ingresada de emergencia a un hospital y al inicio le detectaron que tenía una infección generalizada que le afectó varios órganos como: vesícula , hígado, riñones y pulmones, estos derivados de las secuelas del virus del SARS-CoV-2.

El diagnóstico preliminar de los médicos detalló que, aparentemente, el sistema inmunológico de Grecia quedó debilitado tras recuperarse del Covid-19.

Pese a que está siendo atendida y tratada bajo un diagnóstico, la familia comentó que se le seguirá realizando exámenes y pruebas clínicas para conocer la verdadera causa que la llevó hasta cuidados intensivos.