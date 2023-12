El Grinch que Blanca Alfaro le dará de regalo al jefe de la FECI

-

Tras conocer la solicitud de retiro de antejuicio en su contra, la presidenta del TSE le compró un Grinch a Rafael Curruchiche como regalo de Navidad.

"Esperamos que el espíritu de la Navidad lo cambie, que respete y que respeten por favor las elecciones", manifestó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, luego de mostrar un peluche de "El Grinch", que aseguró, obsequiará al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

Según la magistrada, el regalo del famoso personaje ficticio que odia la Navidad y busca su destrucción, es un obsequio que va de parte de todos los miembros del TSE, quienes se han visto atacados por el Ministerio Público (MP).

La presidenta del @TSEGuatemala, Blanca Alfaro, regalará al jefe de #FECI, Rafael Curruchiche, un peluche de El Grinch, luego que pidió retirarle el derecho de antejuicio. pic.twitter.com/LjR9yMrvvv — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) December 15, 2023

Respecto a la solicitud para retirarle el derecho de inmunidad, la presidenta del TSE indicó que se "siente muy honrada", pues "viniendo un antejuicio del fiscal Curruchiche es una señal de que lo hemos hecho bien".

"Hemos dicho que los resultados están validados, están oficializados y son inalterables y reacción a eso es el antejuicio. Lo recibo con la gratitud de ser una mujer de Estado y de tener 30 años de servicio a mi país y lo estoy culminando muy bien", dijo y aseguró que la pesquisa de la FECI se "cae por sí sola".

"Me siento muy honrada viniendo un antejuicio del fiscal (Rafael) Curruchiche es una señal de que lo hemos hecho bien. Hemos dicho que los resultados están validados, están oficializados y son inalterables y reacción a eso es el antejuicio", dijo la presidenta del @TSEGuatemala pic.twitter.com/tH8kZQioj7 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) December 15, 2023

Además aseguró que el TSE "cumplió con el evento electoral 2023, no tenemos ningún recurso por resolver y por lo tanto no hay ningún pleno que convocar, porque no vamos a prestarnos a un juego donde se pretenda dudar de las personas que contaron el voto", remarcó Alfaro.

Y criticó al MP, quien a su criterio "pareciera tener un Código Penal que va dedicado a un partido político y al TSE", porque todos los días reciben exigencias del ente investigador, no sólo de las Juntas Receptoras de Votos, sino que de todo el personal del tribunal electoral.

"Siempre hemos respetado a este órgano de investigador, lo que ha pasado es que el órgano de investigación pareciera más tener un Código Penal que va dedicado a un partido político y al TSE. Hoy en ese respeto pedimos que en esta época especial se deje al personal descansar y compartir con su familia, porque con todas estas peticiones dudo mucho que el 24 y el 1 de enero podamos estar con nuestras familias", manifiestó.