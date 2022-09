Guatemaltecos llegarán al "FIRST Global Challenge", competencia mundial de robótica

Un grupo de jóvenes representará a Guatemala en la "FIRST Global Challenge 2022" en Suiza, competencia de robótica olímpica organizada por la Asociación Internacional del Primer Comité que promueve el interés en la ciencia y tecnología y necesita tu apoyo para realizar su viaje.

En el evento que se celebrará en Ginebra, Suiza del 13 al 16 de octubre, participarán jóvenes de 180 países y el equipo guatemalteco busca apoyo económico o patrocinio para reunir fondos para asistir a la competencia.

El equipo desea reunir fondos para viaja a Ginebra. (Foto: Pablo Torres)

La agrupación necesita cubrir los gastos de transporte aéreo, hospedaje, traslados en el país europeo y dietas, durante el campeonato.

Cada año FIRST Global Challenge plantea un tema diferente a partir de una problemática global y el de 2022 se centrará en la captura y almacenamiento de carbono, una propuesta técnica para retirar dióxido de carbono de la atmósfera o evitar que llegue a ella, separando el CO2, los participantes deberán crear un robot "capaz de recolectar las partículas de carbono, representadas en forma de pelotas y depositarlas en una estructura denominada 'zinc', para luego ser retiradas del medio ambiente".

Pruebas de proyecto guatemalteco rumbo a Ginebra. (Foto: Pablo Torres)

FIRST Global proviene de las siglas en inglés de For Inspiration and Recognition of Science and Technology, (Para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y la tecnología) y es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, creada por Dean Kamen en 1989, cuya misión es inspirar el liderazgo e innovación en jóvenes de todas las naciones empoderándolos a través de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocida como STEM.

La delegación guatemalteca está formada por:

Astrid Pamela Rodas Mateo de Acosta, de 16 años

Nesthor Josué Guillermo Ayala, de 19 años

Jimi Javier Inay García, de 16 años

David Abdiel Galicia de la Cruz, de 18 años

Pablo José García Bailey, de 18 años

Mauro Estuardo de León Jovel, de 17 años

Los participantes fueron seleccionados a nivel nacional. (Foto: Pablo Torres)

Estos jóvenes fueron seleccionados entre más de mil 400 participantes durante el Encuentro Nacional de Robótica "Proyecto Balam", organizado por la Universidad Galileo y Grupo Intelecto.

Astrid Rodas, una de las integrantes del grupo explicó a Soy502 cómo ingresó a esta disciplina científica.

"La robótica siempre fue una de mis pasiones desde pequeña, siempre disfruté ver cómo cosas tan sencillas como los sensores, formaban proyectos tan grandes juntos, tras entrar a la competencia nacional de robótica “Proyecto Balam 2022” mi pasión aumentó".

Si deseas donar para que los jóvenes cumplan su objetivo de poner en alto el nombre del país puedes ingresar a la página oficial de la competencia aquí.

También puedes seguirlos en su página oficial de Facebook aquí.

Así se presentó Guatemala en FIRST Global Challenge 2022 Geneva:

Proyecto que cada equipo debe hacer: