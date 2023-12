Guatemala superará su propio récord en remesas

-

Guatemala está por superar su propio récord en remesas, según estimaciones del Banguat.

Según estimaciones del Banco de Guatemala (Banguat), el 2023 finalizará con US $ 20 millones, dos millones más que lo recibido en 2022.

El Presidente de la Junta Monetaria (JM) y Banguat, Alvaro González Ricci, indicó que a pesar de la reducción de la tasa de variación de las remesas familiares, los flujos en dólares siguen siendo relevantes, por lo que se estima que al finalizar 2023, se ubique en US$20,024.8 millones.

A noviembre 2023, el ingreso de remesas se reportan en US$ 18,039. El crecimiento de captación de las remesas ha sido constante en los últimos años. En 2021 el Banguat reportó US$ 15,295 millones y en 2022, el año cerró con US$ 18,040.30.

El crecimiento de remesas ha sido constante. (Foto: Banguat)

Así se invierten las remeses

Además, González Ricci explicó que según la Organización Internacional para la Migraciones, en 2022, de cada US$100, se dedicaron US$18 a vivienda. De esto se incluye la inversión en construcción de vivienda, copra de vivienda, de terrenos y reparación de vivienda.

El 43% se destina al consumo, el 29.3 % a la inversión y ahorro (incluye inversión en vivienda), el 14.6 al consumo intermedio y el 12.3 a la inversión social.

Según la OIM, en Guatemala 6.5 millones de personas son beneficiadas con las remesas y 2.1 millones de personas son las que envían las remesas, mientras que son 1.7 millones de personas las que reciben las remesas. En promedio, cada mes una persona recibe US $ 831, según datos del 2022.