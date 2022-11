Guatemalteca de 102 años revela el secreto de su longevidad en radio de Boston

La mujer se fue de Guatemala cuando tenía 60 años y ha pasado más de 40 en Estados Unidos.

Rosenda del Rosario Arrecís es una mujer de origen guatemalteco que participó en un programa de la radio de Boston, donde se destacó su edad y buena salud.

La mujer cumplió hace unas semanas 102 años de vida y su familia le realizó una fiesta especial. Esto llamó la atención de GBH News que quiso conocer el secreto de la longevidad de la abuelita.

"No me va a creer que yo no siento que tengo esa edad, yo me siento como de 75 años", dice sobre su estado de salud.

La mujer, que tiene 11 hijos, 40 nietos y más de 50 bisnietos. Elvis Jocol dice que son más de 100 personas las que provienen de forma directa de su abuela, algo que es destacable dentro de su familia.

Rosenda del Rosario Arrecís emigró a Estados Unidos cuando tenía 60 años. (Foto: El Planeta)

Una luchadora



Hace cuatro años, la mujer estuvo hospitalizada por una neumonía y la familia consideraba que la situación podría ser crítica, pero ella se repuso y siguió siendo esa mujer amorosa y tierna que comparte con sus herederos.

La clave de su longevidad podría ser su buena alimentación, sus cuidados y los avances en la medicina le han proporcionado el bienestar para llegar hasta esta edad y seguir acumulando más días de vida.

Otro dato revelador es que la ciencia ha descubierto que las mujeres hispanas son el grupo de mayor expectativa de vida en Estados Unidos.

La sociabilidad y la felicidad de los latinos también influye para que los latinos sean el grupo que tiene mayor expectativa de vida, en comparación con otras comunidades. Además, los latinos fuman menos que otros grupos, y esa es una de las causas de muerte en el mundo.

En abril, Rosenda cumplió 102 años y su familia lo celebró a lo grande. (Foto: El Planeta)

La ciencia



Un especialista en longevidad de la Universidad de Boston, explica que todas las personas tienen los genes para llegar a vivir hasta los 90 años, pero la clave es tener una buena salud, no aumentar de peso, ingerir comida saludable, lo que permitirá que las personas conserven un mejor estado físico.

Fumar, no hacer ejercicio, tener una vida sedentaria y obesidad son factores de riesgo que propician la aparición de enfermedades.

Otro dato revelador es que el 85% de los longevos son mujeres, quienes poseen dos cromosomas X extra y el hombre solo uno. Ese cromosoma es clave para la salud reproductiva, pero también para el envejecimiento.

Otro detalle destacable es que las mujeres que dieron a luz después de los 40 años tienen 4 o 5 posibilidades más de ser centenarias que las mujeres que tuvieron hijos antes de los 40.

Si deseas escuchar el relato completo, puedes escucharlo en este podcast.