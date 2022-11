Así fue como la PNC dejó libre a hombre tras ser denunciado por su expareja

Carolina Montenegro tomó la decisión de alzar la voz en redes sociales por la pesadilla que vivió tras ser secuestrada por más de tres horas por su agresor. Sin embargo, exige a las autoridades que tomen en cuenta su denuncia.

Carolina Montenegro utilizó sus redes sociales para denunciar a su agresor. Ella expuso que fue secuestrada el pasado 7 de noviembre por su expareja, Rodolfo Nájera Paiz.

En el video difundido, la mujer mencionó que fue víctima de su expareja sentimental, quien no solamente la agredió física y emocionalmente, sino que la mantuvo en cautiverio. Ahora, Carolina exige a las autoridades que se haga justicia y que su denuncia sea tomada en cuenta, pues teme por su vida.

"Quiero hacer una denuncia pública ya que el día lunes 7 de noviembre del año 2022, fui violentada y privada de mi libertad por Rodolfo Nájera Paiz, quien es mi exnovio. Estoy pronunciándome y denunciando públicamente ya que me siento vulnerable e indignada; ya que no estoy siendo escuchada y no me siento respaldada de la violencia de la cual fui víctima", mencionó Montenegro.

En su denuncia pública, Montenegro enfatizó que en febrero de 2022 ya había denunciado a su expareja, a quien identificó como Rodolfo Nájera Paiz.

Los detalles del secuestro

La primera denuncia la hizo por el delito de abuso sexual. Soy502 se puso en contacto con Carolina Montenegro, quien amplió los detalles de cómo ocurrió la privación de su libertad.

Montenegro explicó que fue llevaba bajo engaños, amenazas y a la fuerza de su agresor a una casa abandona. En ese lugar estuvo secuestrada por más de tres horas. De acuerdo con Montenegro, varios vecinos llamaron a las autoridades tras escuchar sus gritos de auxilio.

"Afortunadamente yo pude alertar a mis padres, ya que él me había quitado mis pertenencias, pero cuando les hizo una llamada desde su celular, yo pude gritar que me tenía secuestrada", contó Montenegro a Soy502.

La joven agregó que el Ministerio Público (MP) llegó al lugar tras recibir la denuncia de vecinos, en ese momento iban a realizar un allanamiento. Sin embargo, no dieron trámite a la diligencia en ese momento, sino que fue hasta el día siguiente (8 de noviembre) que hicieron el allanamiento, cuando el señalado no se encontraba dentro de ese domicilio.

"No entiendo por qué el Ministerio Público no realizó el allanamiento cuando llegaron al lugar donde me tenía. Otra cosa que pasó, es que una de las fiscales no quiso tomar declaraciones de los vecinos que denunciaron y no me quisieron dar copia del informe del allanamiento, tampoco de la denuncia que interpuse, pero mi abogada sí le pudo tomar foto a la misma. En el lugar había evidencias de que estuve a la fuerza. Mi agresor tenía cadenas y candados. También se quedó en ese lugar mi zapato y bolsas de la comida que le fueron a dejar a él para que me pudiera alimentar", puntualizó la joven.

Momento en el que hombre que tenía secuestrada a una mujer en una casa abandonada en Santa Lucía Cotz, Escuintla, fue dejado libre.

Ese mismo día, Montenegro acudió a la sede del MP en Santa Lucía Cotzumalguapa para colocar una segunda denuncia por secuestro en contra de su agresor. Pero, el MP le informó que sería tomada por el delito de violencia contra la mujer por privación de libertad.

Esta es la segunda denuncia que Carolina Montenegro colocó el 7 de noviembre en el MP de Santa Lucía Cotzumalguapa. (Foto: Soy502)

Finalmente, Montenegro expuso que sigue siendo acosada por su agresor, quien le envía correos electrónicos desde el día que fue privada de libertad.

Soy502 consultó con el MP sobre el caso y los detalles de por qué no realizó la diligencia cómo denunció Montenegro. La entidad explicó que solicitará información en la Fiscalía de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde ocurrieron los hechos y donde reside la víctima, y la información será trasladada en breve.