Guatemalteca llega a Dinamarca y descubre que es famosa

Las guatemaltecas Elisa, Bernabela y la danesa Anna Waller Andrés, viajaron a distintos países europeos para promover la marca de accesorios que elaboran con técnicas ancestrales llamada "Pura Utz".

"Bernabela, Elisa y yo hemos llevado esta compañía por los últimos 5 años y finalmente hemos conectado con varios mundos, viajamos a Dinamarca, Francia e Inglaterra para celebrar algunos eventos en Liberty y Samaritaine (tiendas por departamentos europeos) y esperamos que algunos de ustedes pase a conocernos y nos salude, estaremos haciendo algunas piezas de joyería" contó Anna en un video que subió a TikTok bajo el título "la banda se va de gira".

Durante la visita de las diseñadoras al país escandinavo notaron un póster publicitario donde Elisa es la protagonista "Llegué a Dinamarca y no sabía que ya era famosa", dijo al verlo.

En distintos videos se muestra el recorrido de las empresarias por las calles de Dinamarca rumbo a los lugares donde distribuyen sus productos y su paso por "La Tienda", una boutique exclusiva de la marca.

En otros clips se aprecia de las empresarias en París, en el exclusivo almacén "Samaritaine", ubicado en la rue de Rivoli y el río Sena, catalogado como monumento histórico desde 1990, donde distribuyen los productos hechos en Guatemala.

Anna es fundadora de "Pura Utz", Bernabela es la directora de la marca en Guatemala mientras Elisa es la jefa de operaciones. "Nos sentimos orgullosas de que nuestra joyería sale en revistas, de hecho salimos en un artículo muy especial en Vogue", dijo Elisa en uno de los videos que grabó.

¿Qué es Pura Utz?

Esta es una marca de joyería y accesorios de lujo hechos de mostacilla con la técnica de las artesanas guatemaltecas, los diseños han logrado un espacio en un exclusivo nicho de jóvenes que llevan las piezas como un statement de moda en el viejo continente.

La marca también ha colaborado con la cadena de tiendas lujosas estadounidense llamada "Nordstrom".

"Pura Utz trabaja por el empoderamiento de la mujer maya a través de sus habilidades. Durante muchos años he considerado a Guatemala mi segundo hogar, desde que visité el país por primera vez cuando tenía 11 años experimenté Guatemala como maestra y enfermera voluntaria, finalmente hice mi tesis acerca de la salud reproductiva de las mujeres, estudié antropología en la universidad y mi profesión actual es enfermería. Con 'Pura Utz' conecto con Guatemala, es un sueño conectar mundos, ser creativos y agregar calidez y color mientras servimos a las personas detrás de lo que hacemos, estoy buscando que las cosas tengan sentido", describió Waller acerca de este emprendimiento.

