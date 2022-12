"No lo esperé": guatemalteca narra cómo paró en las historias de Daddy Yankee (video)

La cantautora guatemalteca narró cómo terminó en las historias de Instagram del puertorriqueño Daddy Yankee.

A inicios de mes, la cantante guatemalteca Yessie se volvió viral luego de aparecer bailando en las redes sociales de Daddy Yankee durante su show en Guatemala.

La artista nacional fue invitada al podcast "Hablando pajas", donde reveló cómo terminó en las historias del cantante y su reacción al darse cuenta de cómo trascendió el video.

Yessie fue invitada al podcast "Hablando pajas". (Foto: captura de video)

"Yo no me lo esperé, nosotros fuimos al concierto y de la nada me llegaron a grabar cuatro personas diferentes", expresó.

Yessie agregó que fue el fotógrafo de Daddy Yankee quien se puso en contacto con ella.

"Me escribe 'hey soy el fotógrafo de Daddy, me encantó tu energía. Qué linda, cómo bailas'. Al otro día, cuando voy quitando el modo sueño aquellos mil mensajes en Instagram. Todas las historias me las habían reenviado", agregó.

La guatemalteca enfatizó que para ella ha sido "la cosa más loca que ha pasado", puesto que el cantante acostumbra a subir historias de él.

Yessie también habló de su experiencia en el ámbito musical, así como la vez que conoció al venezolano Danny Ocean.

Mira aquí: