Guatemalteca narra cómo terminó de foto de perfil en cuenta que denigraba mujeres

-

La guatemalteca compartió cómo terminó siendo la foto de perfil de una cuenta dedicada a denigrar mujeres.

La usuaria en TikTok "Rebellcam2" se hizo viral en la red social luego de compartir una amarga experiencia que vivió hace algunos años, cuando terminó siendo la foto de perfil de una cuenta en Twitter que denigraba mujeres.

"Hoy vamos a desayunar mientras les cuento el storytime de cuando me abrieron un perfil que se llamaba "P*tas de Xela", yo era la foto de perfil y años después confronté al maldito", inicia la joven.

En el clip, Rebellcam cuenta que todo comenzó cuando inició a salir con un joven a quien conoció en Twitter pero que no le agradó cuando lo conoció en persona.

Por la misma razón decidió dejar de hablarle, pues le pareció que era alguien "sin personalidad". Pero no imaginaría lo que ocurriría semanas después.

@rebellcam2 History time de "P*tas de xela* part 1 ♬ sonido original - Rebellcam2

"Me llega un mensaje y me dicen 'Rebeca acaban de abrir un Twitter que se llama P*tas de Xela'. Me meto a ver y la foto de perfil tenía mi foto y la foto de otro montón de chavas", agregó.

La joven se sorprendió al ver la cuenta y comenzó a pensar en quién podría estar detrás del perfil creado. "La foto de perfil era foto de la farmacia que mi mamá tenía", dijo.

En un segundo clip contó que en ese entonces ella salía con alguien más, a quien le dijo lo que estaba pasando. "Empezaron a surgir muchos perfiles falsos donde se fomentaba el odio a las mujeres, donde tú publicabas la foto de alguien", relató.

La usuaria contó que tras varias personas afectadas por los perfiles falsos, recibió un mensaje inesperado en el que le contaban que habían descubierto a los responsables.

#dexela #parati #acoso #noalcyberbullying ♬ sonido original - Rebellcam2 @rebellcam2 SENGUNDA PARTE "p*tas de xela" contexto #fypシ

"Resulta que los chavos mulas abrieron el perfil de Twitter y lo dejan abierto en las computadoras de donde ellos estudiaban. Esa vaina explotó a tal grado que ese chavo con el que yo salía los fue a buscar".

"El chavito se tuvo que salir del colegio, creo por decisión propia se salió y desapareció del mapa", contó.

Ya en la parte final, la joven originaria de Xela reveló que intentó buscar a los responsables en redes sociales pero no encontró sus perfiles.

Luego de algunos años, se encontró a uno de los jóvenes que crearon las cuentas y decidió confrontarlo enfrente de su novia. "El por qué de mi enojo es porque él había puesto mi foto en el negocio de mi mamá", puntualizó.

Mira la parte final: