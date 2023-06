Guatemalteca en New York relata las graves secuelas por incendio en Canadá

-

Debido a los incendios ocurridos recientemente en Canadá, New York ha sido uno de los estados más afectados en Estados Unidos.

Soy502 tuvo la oportunidad de conversar con Rosario Paiz, una guatemalteca residente en Long Island, Nueva York, quien narró las graves consecuencias de la contaminación que se está viviendo en la ciudad, debido a los incendios en Canadá.

Rosario Paiz, guatemalteca que reside en New York. (Foto: Cortesía)

"Desde el martes 6 de junio, empezó a correr la noticia sobre los incendios forestales ocurridos en Canadá y el humo estaba comenzando a llegar a la ciudad de New York, pero ese día no estaba tan fuerte, sin embargo, a partir del miércoles ya inició a verse como si llovería, ya que el cielo estaba nublado y oscuro".

"En el transcurso del día, se ve el cielo rojo, el aire se siente muy contaminado, se percibe un olor a quemado y New York ya se encuentra en estado de emergencia junto con Filadelfia y New Jersey, por ser estados fronterizos con Canadá".

Imagen captada por guatemalteca en Long Island, Nueva York. (Foto: Cortesía)

"New York ha sido el estado más afectado, sin embargo, ya ha sido declarado en estado de emergencia por ser insalubre ya que el aire debe encontrarse en un rango de 100 o menos, y ahorita nos encontramos en 200 dentro del rango de contaminación".

(Foto: Cortesía)

Las escuelas, unas de las más afectadas

"Las escuelas y varios lugares de trabajo ya comenzaron a tomar medidas de prevención, seguirán con actividades normales, aunque, las escuelas están pidiendo que los niños lleguen con mascarillas y las personas deben salir a trabajar con mascarillas".

"No se deben abrir las ventanas, no se harán actividades al aire libre y si no tienen necesidad de salir, no hacerlo, porque la ciudad está muy contaminada y ya se están viendo las complicaciones en la salud por la contaminación del aire", expresó la joven guatemalteca.

Sin embargo, las autoridades han emitido una alerta solicitando que se tomen precauciones para evitar que los ciudadanos se expongan al humo y las actividades fuera de casa.