Guatemalteca se viraliza por interpretación de "Bohemian Rhapsody" de Queen

-

Una cantante guatemalteca se hizo viral por su versión de la mítica canción "Bohemian Rhapsody" de la banda británica de rock de los 70 y 80 Queen.

OTRAS NOTICIAS: Camisola de "La Sele" recibe curioso reconocimiento mundial

Luisa Cabrera sorprendió con su voz a través de Tik Tok cuando publicó un video donde interpreta uno de los temas contemporáneos más conocidos en el mundo de la famosa agrupación.

La cantante escribió el mensaje "El último evento del año" junto al clip que cuenta con varias vistas.

En su cuenta oficial Luisa Cabrera también muestra temas de su autoría como "Septiembre lluvioso" que interpreta en Ukelele. Al parecer es una artista de Quetzaltenango pues suele grabar en importantes puntos de la ciudad.

Cabrera hizo un trend de TikTok denominado GRWM (get ready with me, acompáñame a arreglarme)

MIRA SU INTERPRETACIÓN:

#viral #foryou #trending #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #gt ♬ sonido original - Luisa Cabrera @waflesconmielgt ultimo evento del año❤️ #fyp

#viral #foryou #sing #guate ♬ sonido original - Luisa Cabrera @waflesconmielgt dream on #fyp

#2023 #guatemala #michaeljackson #wearetheworld #mjfan ♬ Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira @waflesconmielgt me ayudan interactuando mucho en el video? para llegar a mas gente✨ #fyp