La guatemalteca que actúa en una popular telenovela europea

Wendy Rosas actuó en "Ordinace v růžové zahradě 2" (Cirugía en el jardín de rosas), una de las telenovelas más vistas de República Checa.

OTRAS NOTICIAS: La actriz guatemalteca que aparece en una serie de Marvel y Disney Plus

La actriz guatemalteca se abrió camino en el mundo de la actuación, en el país de Europa Central, cuya capital es Praga, conocida por su impresionante arquitectura gótica y medieval.

(Foto: Wendy Rosas oficial)

"¡Poder latino en la casa! llegué a una de las telenovelas checas más vistas, la abuela estaría orgullosa", escribió Wendy acerca de su aparición en la trama.

A través de las redes sociales oficiales de la serie, se publicó un video donde aparece Wendy en una cama de hospital presentando un dolor intenso, pero solo habla español y le es difícil comunicarse, pero uno de los protagonistas tiene conocimientos de español y trata de calmarla hablando el idioma.

"¿Puede hablar con alguien? ¡todo va a estar bien!, ¡todo va a estar bien! cálmate, tranquila", le dice a la paciente interpretada por Rosas.

(Foto: Ordinace)

"Es que siento que quiero llorar, siento como que quiero llorar todo el tiempo", le dice al encargado. De repente otro médico ingresa con enojo a sacar al especialista que hablaba con ella y se desarrolla una discusión entre ellos. "Suéltelo", grita desesperada al ver que lo sacan de la habitación.

"Kateřina Brožová por primera vez en cirugía hoy. Iveta definitivamente no esperaba toparse con Čestmír Mázl, quien previamente se había molestado una situación con un paciente, y se desquitaba con ella. Nuevo episodio", explican en la descripción del capítulo que estaban promocionando.

(Foto: Oficial)

La famosa telenovela

"Ordinace v růžové zahradě 2" (Cirugía en el jardín de rosas) es un drama médico cuya popularidad le ha valido más de 20 años de existir, es transmitido por el canal TV Nova y a partir de 2021 en la plataforma de streaming Voyo.cz. La telenovela inició en 2005 y cuenta con 19 temporadas, cada capítulo tiene dura una hora.

Wendy nació y creció en Guatemala, y a los 15 años comenzó a estudiar Artes Escénicas en el Teatro Abril. Tras dos años de profesionalizarse hizo su debut, y a partir de ahí, apareció en 13 obras teatrales.

A los 23 años, logró un lugar en el Prague Film School (Escuela de Cine de Praga), de donde se graduó en 2018, de la carrera de actuación con especialización en cine.

(Foto: Oficial)

Participó en varios cortometrajes en el país europeo pronto, combinando un trabajo que le permitía buscar otros papeles.

Así logró ser parte de un largometraje estadounidense llamado "Devil", de Nathan Frankowski, en 2019, que aún no se ha estrenado por las restricciones surgidas debido a la pandemia de Covid-19.

La guatemalteca también aparece en la serie de Disney Plus llamada "The Falcon and The Winter Soldier".

MIRA EL VIDEO: