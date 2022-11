Faberson Bonilla, el guatemalteco que ganó medalla de oro entrenando en la calle

El patinador guatemalteco Faberson Bonilla triunfo con una medalla de oro en el Mundial de Patinaje realizado en Argentina pese a las adversidades en su preparación.

En la calle principal que da al puerto Santo Tomás de Castilla, en donde motocicletas, trailers, autobuses, peatones y demás transitan, el patinador guatemalteco de 17 años, Faberson Bonilla realiza sus entrenos debido a la falta de una pista en Puerto Barrios, Izabal.

Además de entrenar en la calle, una iglesia de Puerto Barrios, Izabal que cuenta con una cancha de basquet, son los escenarios en los que el ahora campeón del mundo en patinaje realiza su preparación junto a su entrenadora Mónica Benitez.

Sin embargo, estas dificultadas no fueron obstáculo para que el guatemalteco se coronara como campeón de los Juegos Mundiales de Patinaje. Faberson alcanzó la medalla de oro en la prueba de 100 metros sprint junior de los World Skate Games. Superó a rivales de todo el mundo y lo acompañaron en el podio el patinador de Italia (plata) y el patinador de Alemania (bronce).

El triunfo de Faberson se vio opacado debido a la suspensión que afronta actualmente el Comité Olímpico Guatemalteco que impidió que el joven deportista participara bajo la representación nacional.

Su vestimenta tuvo que ser de forma neutral, con un uniforme negro y sin distintivos del país, al igual al subir al podio no pudo escuchar el himno nacional de Guatemala y tampoco se tuvo la izada de la bandera. ""Fue una situación muy fea, a muchos nos afectó, pero no teníamos elección ya que si competíamos con bandera de Guatemala no nos iban a dejar", relató Faberson a Soy502.

Pero estos sucesos no empañaron el trabajo que él y su entrenadora realizaron por años desde que se conocieron en Livingston, Izabal, de donde Faberson es originario.

Viajar de Puerto Barrios a Livingston para los entrenos fueron las primeras dificultades

La entrenadora de origen uruguayo, Mónica Benitez conoció a Faberson a los 7 años, en una convocatoria realizada en Livingston para jóvenes y niños que desearan entrenar patinaje. Asistieron un total de 130 niños, entre ellos Faberson, hijo de un amigo de su esposo.

Faberson Bonilla en sus primeros inicios del patinaje. (Foto: Mónica Benitez)

"Al siguiente año de conocer a Faberson, me dice el otro profesor que era hijo de Mynor Bonilla, me reí y le dije saber si serviría para patinaje, porque su papá jugaba fútbol y muchas veces se inclinan por el deporte de sus padres", relató Mónica.

En el transcurso de dos años, la entrenadora viajaba a Livingston con otro entrenador, los días jueves y viernes, pero cuando el alcalde de aquel entonces no siguió sufragando los gastos, de lancha y almuerzo, decidió cambiar los entrenos a fines de semana, ya que los gastos serían solo dos días.

"La mamá de Faberson me daba almuerzo y la mamá de Armando (otro patinador) me daba donde dormir, entonces estuve 7 años así. En las vacaciones del colegio yo me lo traía a mi casa, el fue el primer niño que me traje, tenía 9 años", resaltó Mónica.

Ahora Faberson vive junto a Mónica en Puerto Barrios, en donde también terminó sus estudios a nivel diversificado como Bachiller en Educación Física.

Faberson Bonilla se gradúo de Bachiller en Ciencias y Letras con orientación en Educación Física. (Foto: Federación Patinaje)

Los gastos son cubiertos solo en competencias a nivel internacional

Para las competencias, internacionales los patinadores guatemaltecos si reciben apoyo económico, pero en Livingston, por ejemplo, fueron muy pocos los deportes que siguieron con los entrenamientos, ya que habían muchos niños, quienes no pudieron sufragar sus entrenos.

"Ahorita con el problema del Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Guatemalteco ya no se pudo sufragar los gastos, entonces la federación consiguió un apoyo para los cuatro atletas que viajaron a Argentina", relató Mónica sobre los gastos del viaje.

Aparte del apoyo de la Federación de Patinaje, el alcalde de Livingston actual, Daniel Pinto, nos apoyó para los gastos de él, también varias empresas de Izabal los apoyaron, "ya que los implementos son muy caros, y necesitaban muchas cosas", contó la entrenadora.

El sueño de una pista de patinaje para dejar de entrenar en la calle

El apoyo económico sin duda es esencial, sin embargo el poder contar con una pista sería de suma importancia ya que los entrenamientos de larga distancia, más o menos 100 metros los patinadores de Puerto Barrios lo realizan en la calle, lo cual además del peligro no les permite sumar velocidad.

"Nosotros tenemos el sueño con los niños de acá de algún día contar con una pista, porque nosotros los 100 metros los hacemos en la calle, es la única prueba a nivel internacional en donde nosotros si podemos realizar, aunque nos toca que estar lidiando con carros, motos y montón de cosas, es la mejor manera que tenemos para entrenar esta prueba", relató Mónica sobre una de sus principales dificultades en los entrenamientos.

"A pesar de no tener lo necesario para una buen entrenamiento ahí seguimos, trabajando y hemos tenido resultados".

El entrenar en la calle además ha impedido que otros atletas sigan con su preparación, ya que según cuenta la entrenadora Mónica muchos padres de familia de los patinadores no dejan seguir a sus hijos debido al peligro al que se enfrentan.

"Ven el estado de la calle donde entrenamos, incluso las canchas, algunas tienen agujeros y tenemos que estar rellenando con cemento, entonces cuando ven esto ya no llevan a sus hijos".

Durante su participación en los Juegos Mundiales de Patinaje realizados en Argentina, Faberson entabló una conversación con un patinador de la Selección de Ecuador al que le llamó la atención el como se preparaba el guatemalteco.

"Hablé con uno de Ecuador que se llama Ricardo, él me preguntó donde entrenaba yo, porque de por si los mayores o más fuertes están en Colombia, entonces me dijo si estaba en Colombia y yo le dije que en Guatemala, en una cancha y él se quedó sorprendido porque el solo por ser selección de Ecuador lo mandan a Colombia", relató Faberson quien añadió que el sueño de todo Izabal es contar con una pista ya que el entrenar en una cancha y la calle les afecta, porque no aumentan la velocidad.

“ Me alegré por el por la oportunidades que le dieron, le dije que no lo desaprovechara porque no a cualquiera se la da. ” Faberson Bonilla, Patinador Guatemalteco

Los obstáculos para Faberson y su entrenadora no serán un impedimento para seguir con sus sueños, entre ellos el resultar campeón del mundo en otras pruebas y hacer crecer el patinaje en Guatemala.