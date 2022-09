Guatemalteco narra brutal golpiza y robo de su auto en la zona 4 de Mixco

El guatemalteco fue sometido por tres hombres armados que le robaron su vehículo y le propinaron una fuerte golpiza.

OTRAS NOTICIAS: Surgen nuevos detalles del crimen contra una familia en la zona 7

Un guatemalteco que fue víctima de violencia, denunció públicamente el altercado que sufrió a manos de un grupo de hombres que lo despojaron de sus pertenencias y que además lo secuestraron durante varios minutos para robarle su vehículo.

Fue a través de su cuenta de Facebook que contó algunos detalles sobre el lamentable suceso, y cómo fue que dos hombres que utilizaban un arma lo atacaron.

"Hace 2 días fui víctima de la violencia en Guatemala, 2 tipos armados lograron reducirme a punta de pistola, me subieron a la parte de a tras de mi carro y comenzaron a golpearme dejándome heridas graves en el rostro y cabeza, pasaron recogiendo a un tercero que se encargó de revisar que el vehículo no contara con GPS quien más adelante también se unió a la golpiza que me dieron", relató el ciudadano.

(Foto: captura de pantalla)

Así ocurrió

Soy502 se puso en contacto con la víctima, quien prefirió estar bajo anonimato para evitar represalias contra él y su familia, sin embargo, contó que todo ocurrió cuando él salió de trabajar de una inmobiliaria el 14 de septiembre.

Pero, para ganar dinero extra, decidió realizar un viaje mediante un taxi de aplicación, en donde ha trabajado en sus tiempos libres por más de cuatro años.

Manifestó que le solicitaron un servicio mientras él estaba por la calzada San Juan y se dirigió a un comercio ubicado en El Naranjo, zona 4 de Mixco, en donde esperó a los usuarios que lo asaltaron.

Cuando él se dirigía al punto solicitado, se percató que algo no estaba bien, pues era un lugar solitario y habían unas bodegas que lucían abandonadas, fue entonces, cuando uno de los hombres lo comenzó a golpear, posteriormente, lo bajaron del carro y lo subieron en los asientos de atrás.

Cuando ya estaba muy lastimado, un hombre se quedó en la parte trasera con él golpeándolo y amenazándolo, mientras que el otro conducía el automóvil, para ir a recoger a una tercera persona, quien se encargaría de revisar que el carro no contara con GPS.

"Cuando yo crucé hacia donde ellos me indicaron, fue cuando supe lo que iba a pasar, porque es un lugar muy oscuro, de terracería, feo, hay unas bodegas como que están abandonadas. Allí fue donde me encañonaron y me empezaron a golpear hasta que me pasaron atrás del vehículo", dijo.

"Me seguían golpeando para intimidarme, y el que iba a la par mía se pasó al lado del piloto y empezó a manejar el carro. Fueron a traer a un tercero, no sé a donde, te soy sincero. Yo iba acostado y el otro iba sentado sobre mí. Pero, el tercero se encargó de revisar que el carro no tuviera un GPS o algo por el estilo, después de eso me siguieron golpeando, porque pensaron que yo les estaba mintiendo con lo del GPS porque ellos no lo encontraban... siempre estuvimos por la misma área, porque yo sentía las vueltas que daban, como que en círculos", sostuvo.

De acuerdo con la víctima, estuvo con ellos alrededor de 20 minutos. Transcurrido ese tiempo, le abrieron la puerta del carro y él salió corriendo para ponerse a salvo.

"Al final, me abrieron la puerta, yo salí corriendo y dispararon tres veces, no sé si me dispararon a mí, porque el hombre le puso el seguro al arma. La cosa es que encontré ayuda por donde había un camino de terracería... Donde me dejaron y donde yo salí corriendo pasó una patrulla y fue donde puse mi denuncia, pero de mala gana me ayudaron y tomaron la denuncia", explicó.

¿Qué pasó con la denuncia?

El guatemalteco contó que tras explicarle lo ocurrido a unos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ellos sí le tomaron la denuncia, no obstante, tenía que esperar 24 horas para que esta fuese remitida al Ministerio Público (MP).

"Me dijeron mire, puede llegar mañana después de medio día, o sea, que tenía que llegar el 15 de septiembre, llegue y todo, pero primero no habían llevado nada por parte de la PNC, segundo, en el Juzgado de Mixco donde me remitieron, porque eso ocurrió en Mixco, no había gente de turno. Pero, eso es ilógico, es tonto y lamentable. No me pudo ver un médico forense las heridas, no se pudo... Tuve llamar al Ministerio Público de Gerona, para ver si me podían atender allí, lo que yo quería era que me ayudaran. Me fui para ese otro, pero me dijeron que no me podían atender, porque no había nadie que me tomara la denuncia y que no me podían atender porque tenía que ir a Mixco", explicó.

"Me dijeron que tenía que ir el día siguiente (16 de septiembre), en el horario establecido, cuando llegué con el oficial este, sí habían recibido el reporte de la PNC, pero otra vez, ni siquiera colocaron completa la información de la denuncia y me cambiaron mi nombre, me pusieron tres apellidos. La información estaba mal colocada, porque solo colocaron le robaron: su DPI, celular y carro. Pero, a mí me robaron hasta mi laptop y todo; tampoco pusieron los detalles de cómo sucedió todo", explicó.

Tras ese error, y por estar incompleta la información que el afectado colocó en la PNC, no pudo solucionar nada, según explico, además, externó que el MP en Mixco no le quiso extender la denuncia porque tenía que hacerlo de nueva cuenta con la PNC.

"Yo les dije que necesitaba poner más denuncia y ellos me dijeron que no me podían tomar la denuncia porque yo ya había ido a la policía, pero yo les dije que igual, ellos eran el Ministerio Público y a ellos le remiten la información... Al final no me quisieron ayudar, me mandaron a la estación de Policía donde me tomaron la denuncia para hacer la extensión", señaló.

Esta vez, espero que la hayan tomado bien, pero me tocará esperar en días hábiles para saber si ya fue remitida al Ministerio Público, enfatizó.

Este es el estado de salud de la víctima

Durante la conversación, la víctima indicó que tuvo que optar porque otros médicos lo revisaran, ya que habían transcurrido varios días y en el MP no había médicos forenses de turno para que lo atendieran.

Explicó que sus heridas ya van sanando, pero que está siendo tratado por dos especialistas, quienes le están revisando que no haya sufrido daños neurológicos, pues recibió fuertes golpes en el rostro y la cabeza.

Sin respuestas

Soy502 consultó con el MP para conocer si la denuncia que hizo el ciudadano ya fue remitida, sin embargo, para el cierre de esta nota no se ha obtenido una respuesta.

También se solicitó a la PNC información sobre si hay otro tipo de denuncias en esa zona por casos similares, pero tampoco se ha obtenido una respuesta a la solicitud.

Finalmente, la víctima dijo que la denuncia en redes sociales la hizo para que la gente esté alerta, del modo en el que operan estos asaltantes, ya que la misma PNC le indicó que en esa zona es muy frecuente ese tipo de hecho.

"Yo no busco ningún tipo de venganza, en realidad no quisiera que nadie más pase por lo que yo pasé. Lo que sí quisiera es que las autoridades trabajen y recuperar mi carro, porque yo sé que mis otras cosas como: laptop, celular, billetera y documentos ya no los podré tener", puntualizó.