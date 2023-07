El guatemalteco que se tatuó el rostro de "Tecún Umán" (video)

-

Un guatemalteco mostró con orgullo sus tatuajes dedicados a su tierra, los rostros de famosos guatemaltecos y un logo emblemático cubren su piel.

Gilber tiene 36 años de vivir en Estados Unidos, migró a la edad de 10 años y decidió mostrar la tinta de su cuerpo a Sammy El Comiteco, quien se dedica a entrevistar a quienes dejaron su país en busca de un futuro mejor.

"Mi gente me encuentro con un gran amigo de Jalapa, él trae tatuajes muy significativos de algo que nos identifica como guatemaltecos", explicó Sammy al iniciar la conversación.

Gilber enseñó su brazo izquierdo donde se plasmó el rostro de Tecún Umán, el último rey quiché, también lleva el logo de una marca guatemalteca de cerveza y los números mayas. "Soy de Jalapa, donde la gente es guapa", respondió el entrevistado con orgullo.

"Me tatué la Gallo porque somos tres amigos y ellos querían hacerse un tatuaje guatemalteco y dijimos ¿qué es algo que todos van a reconocer? La Gallo, lleva blanco pero le pusimos rojo porque significa la sangre que fluye por nosotros, además crecimos en Central Jersey y el código de área es 609, lo agregué en números mayas y solo cierta gente va a poder identificarse con esto", afirmó.

Acerca del rostro de Tecún Umán dijo: "Me crió mi abuela y cuando me daba dinero ¿qué es lo que me daba? 50 centavos, con eso compraba mis ricitos y un refresco, esta es mi niñez, Tecún Umán, del billete de 50 centavos y para honrar la niñez de mi papá, porque a él le daban 25 centavos, me tatué, esta es la choca". dijo mostrando su pecho.

"Vine a una edad muy pequeña, a los 10 años y lo primero que vi es que la gente se pone tatuajes que no tienen nada que ver con nuestra cultura, venimos de una cultura tan bella y quería exaltarla", dijo.

"En estos tiempos muchos se tatúan y no saben qué se ponen, cuando uno porta uno es porque es muy significativo.

"¿Qué puedes recomendar a los jóvenes?", dijo el entrevistador, "que si te vas a poner algo, que sea de lo que puedas identificarte", concluyó.

