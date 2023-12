¡Al ritmo de marimba! Los guatemaltecos que cautivaron durante una boda (video)

-

Los guatemaltecos sorprendieron con su intervención musical durante una boda celebrada en Quiché.

De nueva cuenta, una boda guatemalteca ha causado sensación en redes sociales por la intervención musical que una pareja tuvo en medio de la ceremonia.

Esta vez, se trata de dos jóvenes que cautivaron con sus pasos de baile al ritmo de la marimba, instrumento nacional de Guatemala. De acuerdo con la descripción del clip, la escena ocurrió en Santa Cruz del Quiché, mientras se celebraban las bodas de oro de una pareja.

En el clip se observa a la pareja de jóvenes llevando a cabo una coreografía mientras al fondo suena "La chirimía" . Ambos se mantienen en el centro de la pista danzando por unos segundos, hasta que se integran a las demás damas y caballeros.

El video con más de medio millón de reproducciones fue compartido por el usuario en TikTok Selvin Lux. En comentarios usuarios identificaron a la joven como Ixchel Lux, de quien destacaron su belleza física y habilidad para el baile.

Mira:

Caso similar

A mediados de noviembre, otro video durante una boda se hizo viral en redes sociales. Esta también ocurrió en un sector de Quiché.

Al ritmo de "Hey sexy lady" de Shaggy, "Atrévete-tete" de Calle 13 y "Siente el boom" de Tito El Bambino, un grupo de damas y caballeros junto a la novia, lo dieron todo en la pista de baile.

"Así son las bodas en Panajxit, Quiché", menciona el video. Este fue compartido por el usuario en TikTok "Edd_tols", y ya cuenta con más de 980 mil reproducciones.

Entre los comentarios que destacan son: "Ok, pero qué elegancia con la que bailan", "Si no va a ser así mi boda no quiero nada", "Solo las que usamos corte sabemos cuánto vale los trajes completos".