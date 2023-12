¡Vota por ellos! Los guatemaltecos elegidos por reconocido repostero internacional

-

Los guatemaltecos fueron elegidos por Buddy Valastro para participar en su reconocido concurso de repostería. Ahora, piden el apoyo de la población para hacer sus sueños realidad.

Tres guatemaltecos se encuentran compitiendo en "The Greatest Baker", un reconocido concurso de repostería organizado por el famoso repostero y empresario, Buddy Valastro.

Los jóvenes fueron seleccionados por el famoso italo-estadounidense y ahora piden el apoyo de la población guatemalteca para que voten por ellos y logren clasificar en la competencia. El gran premio es la suma de 10 mil dólares.

Los guatemaltecos participantes son: Gaby Fuentes, Bryan Luna y Maria Laura Bonilla. Para darles tu apoyo debes ingresar a la página web del concurso: greatestbaker.com; toma en cuenta que las votaciones se cierran el 7 de diciembre.

Gaby Fuentes

Foto: redes sociales

"Desde pequeña crecí rodeada de harinas; mi familia tiene una panadería desde hace años. Con el paso del tiempo yo todavía no era mayor y me encantaba ver programas de repostería y cupcakes. Desde entonces me hice fan de Cake Boss. Ahora que veo fotos de mis primeros intentos en hornear puedo ver el progreso de la chica inspirándose en una pasión. Hornear tartas para eventos y crear figuras con fondant son unas de mis favoritas", cita el sitio web.

Para votar directamente por ella, ingresa aquí.

Maria Laura Bonilla

Foto: GreatestBaker

"Laura's Bakery comenzó como una empresa en 2022, impulsada por una pasión de toda la vida por la repostería. Desde los 8 años, mi amor por la cocina ha florecido, pasando de ser una panadera autodidacta a una experta certificada. Mi pasión, dedicación y amor por las artes culinarias hacen que todos mis postres sean geniales. Mi viaje comenzó cuando me di cuenta de la belleza de los pasteles como punto focal de las celebraciones de cumpleaños, lo que me inspiró a perfeccionar las técnicas de pastelería desde entonces", cita el sitio del concurso.

Para votar directamente por ella, ingresa aquí.

Bryan Luna

Foto: GreatestBaker

"Con emoción, busco representar con orgullo a Guatemala en un concurso internacional. Con el apoyo de cada persona que se sume a este sueño, quiero colocar en alto el nombre de nuestro país. Desde mi primer pastel que realicé a los 10 años en mi querida #Amatitlan, el hogar de las mengalas, impulsado por el elogio de mi madre, mi pasión crece. Ahora, como chef, y cada vez que participo en concursos, llevo ese amor a cada creación, buscando mostrar cada vez más el arte culinario de mi Guatemala", expresó en sus redes sociales.

Para votar directamente por él, ingresa aquí.