Guillermo del Toro desea a Jayro Bustamante en su serie de Netflix

Guillermo del Toro dejó saber que podría trabajar muy pronto con el Guatemalteco Jayro Bustamante.

En una reciente entrevista con Eric Kohn del medio especializado IndieWire, Guillermo del Toro mencionó su deseo de trabajar con Jayro Bustamante para la segunda temporada.

"Toda mi carrera, incluso en las primeras etapas, se ha centrado en apoyar a la comunidad, mientras más agencia tengas, más podrás apoyarla. Así que podría apoyar a Jorge Gutiérrez con 'Libro de la vida' o Andy Muscetti con 'Mamífero', a Juan Antonio Bayona con 'Orfanato'. Pero con una antología puedes apoyar a ocho cineastas de una sola vez. Creamos una arena en la que básicamente dijimos, mira, tienes el control total. Incluso si no estás de acuerdo conmigo, puedes estar en desacuerdo conmigo, pero te voy a dar todo el apoyo posible para que puedas crear con una hora en condiciones ideales", dijo del Toro.

Además el cineasta recordó que tiene 58 años y una carrera de 30 años. "Es un milagro que puedas durar tres décadas como narrador, si puedo hacer algo para marcar el comienzo de una variación del género, me gusta, fue una locura absoluta hacer esta serie", expresó.

"Tengo una lista, por ejemplo, tratamos de sacar a Jayro Bustamante (Guatemala) antes y no se pudo por el Covid. Cuando piensas en cineastas mexicanos, está Isaa López. Iba a dirigir uno de los episodios cuando consiguió 'True Detective' y no pudo hacerlo. Boots Riley escribió e iba a dirigir un episodio y obtuvo luz verde para su serie. Podría ir y estropearte toda la segunda temporada, pero no voy a hacer eso"", dijo acerca de sus directores pendientes.

Del Toro no ha dirigido aún "Gabinete de curiosidades", sin embargo lo hará en la temporada 2. "Me gustaría escribir las historias de apertura y cierre para la próxima temporada y dejar el medio a otros, lo que hago es curar historias que no se han hecho y que podrían encajar bien con el director. Por ejemplo 'La autopsia' era una historia reverenciada entre los lectores de terror, pero no era muy conocida y se consideraba inadaptable. Así que dije que lo adaptáramos", dijo.

Guillermo trabajó con una guatemalteca en la primera temporada, la cantautora Gaby Moreno participó como una intérprete de los años 30.

Con información de IndieWire.