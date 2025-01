¿Qué debes hacer si te chocan y el responsable se da a la fuga?

-

Si sufres un percance vial y el responsable se da a la fuga, estas medidas pueden ayudarte a reaccionar de la manera correcta.

"Un carro me chocó en paso a desnivel de Guardia del Honor. Se bajó para decirme que no tenía seguro y que no me iba a pagar , regresó a su carro y se fue".

Este es el relato de una comunicadora guatemalteca que recientemente compartió en sus redes sociales, y que dio de qué hablar entre usuarios que indican haber tenido experiencias similares.

¿Qué hacer si te encuentras en una situación similar? A continuación, te compartimos qué indican las autoridades y algunos consejos al respecto.

(Foto: Estudio Geller)

Guarda la calma

Inicialmente, es importante que mantengas la calma y asegurarte de estar bien, así como el resto de tus acompañantes. En caso de haber heridos, puedes llamar a:

122: Bomberos Voluntarios

123: Bomberos Municipales

110: Policía Nacional Civil (PNC)

El portal especializado Statefarm aconseja no perseguir al conductor que huye, pues puedes ponerte en una situación comprometida y hasta protagonizar otro incidente por la tensión del momento.

Recopila pruebas

Es fundamental que recopiles tanta evidencia como puedas. Por ejemplo, toma fotografías de: lugar del choque, los daños a tu vehículo y si es posible, a la placa del otro vehículo involucrado.

También puedes revisar cámaras de seguridad del sector para respaldar lo ocurrido. Esto facilitará el avance del proceso del caso.

Tomar fotografía de los daños y escena del incidente es importante para evidenciar. (Foto: iStock)

Presenta denuncia

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, detalló a Soy502 que "cuando existen daños a propiedad privada y acciones que atentan contra la seguridad de algún vecino, se debe proceder a realizar las denuncias a instituciones correspondientes".

Es decir, puede presentarse la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), o bien, al Ministerio Público (MP). Por ello la importancia de reunir evidencias, para informar con los mayores detalles posibles sobre lo ocurrido.

Consulta con tu aseguradora

Algunas pólizas cubren este tipo de incidentes en los que el responsable de los daños huye del lugar. Puedes consultar con la compañía si tienes una opción que te favorezca.

Montejo agrega que en conjunto con el MP, atienden hasta 1,200 casos mensuales entre los que se encuentran varios con solicitudes de información sobre tránsito: colisiones, seguridad, entre otros.