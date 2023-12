¿Qué hacía en Guatemala el vocalista de Gorillaz?

-

Los fans del rock británico se emocionaron al ver a Damon Albarn, co creador de Gorillaz y Blur junto a Giovanni Pinzón de Bohemia Suburbana, especulando acerca una colaboración. ¿Por qué estuvo en el país?

A través de las redes sociales algunos internautas afirmaron que Damon estaba trabajando en una producción junto a Bohemia Suburbana.

Entre los comentarios que emocionaron a muchos se leía: "vino a grabar algo para el nuevo disco de Bohemia en Panajachel, se reunió en un estudio de grabación".

Soy502 conversó con uno de los integrantes de la agrupación guatemalteca para aclarar los rumores acerca de si Albarn había viajado para hacer una producción juntos.

El músico contó que Damon disfrutó de un viaje turístico por Atitlán y su encuentro con Giovanni ocurrió por admiración hacia su trabajo.

¿Quién es Damon Albarn?

Es un músico, cantante, compositor y productor de discos británico, líder y letrista principal de la banda de rock Blur y cofundador, vocalista principal, instrumentista y compositor principal de la banda virtual Gorillaz.

Acerca de Gorillaz y Blur:

Gorillaz es una banda virtual inglesa creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. La banda está compuesta por cuatro miembros ficticios: 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs.

Blur es una agrupación de rock británica formada en 1988, por el cantante Damon Albarn, el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree. Su álbum debut, Leisure (1991) incorporó los sonidos del madchester (escena musical del rock alternativo en Manchester) y el shoegazing. Tras un cambio estilístico influenciado por bandas pop británicas como The Kinks, The Beatles y XTC, Blur lanzó Modern Life Is Rubbish (1993), Parklife (1994) y The Great Escape (1995) popularizando el britpop en el mundo.

