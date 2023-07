Pastor se declara culpable por posesión de pornografía infantil

-

Un pastor en Texas se declaró culpable por cargo federal de posesión de pornografía infantil.

Un pastor evangélico de una iglesia en Texas se declaró culpable de posesión de pornografía infantil en un tribunal el 2 de julio.

David Lloyd, de 57 años, admitió haber descargado, distribuido y poseído material pornográfico de abuso a menores de edad.

En la denuncia que se realizó, se le acusaba a Lloyd de poner la pornografía infantil a disposición de cualquiera en internet, a través de una red de intercambios de archivos llamada "BitTorrent".

El caso fue presentado por el proyecto "Niñez Segura", que comparte la iniciativa de combatir la creciente explotación y abuso sexual infantil.

Tras una investigación, las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento en la casa y en el vehículo de David Lloyd.

Los investigadores determinaron que el sospechoso poseía dos discos duros de computadora que contenían más de 100,000 imágenes y más de 5,000 videos donde se mostraba abuso sexual infantil.

Cuando el sospechoso fue arrestado, se desempeñaba como pastor en la Faith Baptist Church, una iglesia en Round Rock, Georgetown, Texas.

Lloyd fue sentenciado a 20 años en la cárcel, en conjunto con una multa de 250,000 dólares.