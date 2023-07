¿Vino del espacio? Hallan misterioso objeto cilíndrico del tamaño de un auto

-

Un extraño objeto fue descubierto en una playa en Australia. Expertos creen que se trata de basura espacial de algún cohete que despegó de la Tierra.

Las autoridades se encuentran investigando un extraño objeto cilíndrico que posee el tamaño de un automóvil pequeño que apareció en una playa remota de Australia, aunque se dice que podría ser basura espacial de un cohete.

La Agencia Espacial Australiana (ASA) ya se ha pronunciado a través de redes sociales y ha dicho que se trata de una pieza cilíndrica flotante que puede ser parte de una nave espacial, aunque de momento se desconoce su origen.

Según algunas personas que viven en el área, un par de residentes fueron los responsables de encontrar el objeto flotando en las aguas y lo arrastraron a tierra.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



[More in comments] pic.twitter.com/41cRuhwzZk — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023

Sin embargo, la Agencia Espacial Australiana ha informado que ya está en contacto con otras agencias espaciales para poder determinar de dónde es el objeto, ya que al parecer está hecho en parte de un material tejido.

"El objeto podría ser de un vehículo de lanzamiento espacial extranjero y estamos en contacto con contrapartes globales que pueden proporcionar más información", tuiteó la agencia espacial.

Cabe mencionar que, Andrea Boyd, ingeniera de la Agencia Espacial Europea, señaló que sus colegas tienen la teoría de que el extraño objeto cayó de un cohete de la India mientras estaban lanzando un satélite.

"Estamos bastante seguros, según la forma y el tamaño, es un motor de etapa superior de un cohete indio que se usa para muchas misiones diferentes", expresó Boyd a Australian Broadcasting Corp.

Por otro lado, la policía de Australia Occidental mencionó a través de un comunicado que de acuerdo a un análisis químico del gobierno, se ha determinado que el objeto era seguro y que "no existe ningún riesgo actual para la comunidad".