"Hay Paty para rato": Diputada reacciona por retiro de visa

-

En una transmisión en vivo, la diputada Patricia Sandoval fue cuestionada por la cancelación de su visa.

OTRAS NOTICIAS: Así fue el emotivo mensaje navideño de Bernardo Arévalo

Casi dos semanas después de que trascendió la revocatoria de visa a más de 100 diputados a quienes Estados Unidos considera corruptos, se pronunció la representante de Jutiapa en el Congreso, Patricia Sandoval.

La legisladora hizo una transmisión en vivo en cuenta de Tik Tok, para hablar sobre las fiestas navideñas, pero sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para conocer su opinión sobre la sanción que le impuso el Gobierno estadounidense.

Aunque refirió que el tema no era de su agrado, la congresista respondió a la interrogante y aseguró que no ha sido notificada sobre la cancelación de tal documento; de hecho, afirmó que regresó recientemente de ese territorio y "si lo deseara, podría volver mañana".

"Tengo la situación de que a mí nadie me ha notificado que no tengo visa (...) Además, acabo de regresar", expresó la parlamentaria, y pidió a quienes veían su transmisión no tocar más ese asunto.

Según hizo ver, ese es tema para "gente dolida". "Para el que esté dolido, sálgase de aquí, que no es bienvenido", dijo.

La diputada @patriciasandogt asegura que no le han notificado sobre la revocatoria de su visa y que recientemente regresó de ese país. pic.twitter.com/mg3lt9WWCn — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) December 23, 2023

¿Nuevos proyectos?

En otra parte de su transmisión, la aún diputada se refirió de nuevo a la revocatoria de su visa y la calificó como obstáculo; sin embargo, hizo ver que eso no le impedirá continuar con otros proyectos.

"Aquí hay Paty para mucho rato", aseveró, y reiteró que ya hay asuntos en los cuales trabaja. "Hoy hemos encontrado un pequeño obstáculo, pero los obstáculos no detienen a los verdaderos ganadores", expresó.

Cabe recordar que después de representar durante ocho años a Jutiapa en el Congreso, Sandoval no logró la reelección en las pasadas votaciones, por lo que está a menos de tres semanas de entregar el puesto.

Así se refirió la diputada @patriciasandogt al retiro de su visa y anunció "nuevos proyectos" pic.twitter.com/gFs4R8mKZG — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) December 23, 2023

La sanción de EE. UU.

El pasado 11 de diciembre, el Departamento de Estado de EE. UU. oficializó la cancelación de visa a más de 100 congresistas y otros 200 guatemaltecos, incluidos varios empresarios, por su presunta participación en actos de corrupción.

Tres días después, Álvaro Arzú Escobar confirmó que los parlamentarios que ya no son bienvenidos en aquella nación son quienes votaron a favor de retirar el derechos de antejuicio a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral.