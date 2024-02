Eden Hazard habló sobre el Real Madrid: "Es un equipo fanfarrón y yo no soy así”

-

En una entrevista con el diario francés L'Équipe, el belga Eden Hazard habló sobre su fracaso en el Real Madrid.

El delantero Eden Hazard aterrizó en España en 2019, luego de permanecer siete temporadas en el Chelsea inglés y convertirse en el noveno máximo goleador de los 'Blues'.

La llegada de Hazard al Real Madrid ilusionó a todos los aficionados merengues, ya que Eden heredaría el mítico dorsal '7' de Cristiano Ronaldo, que se había marchado a la Juventus de Italia.

Sin embargo, el belga fue criticado desde el primer día, ya que se presentó en su primer partido de pretemporada con sobrepeso, luego que el Real Madrid desembolsara 100 millones de euros por él.

Lastimosamente para ambas partes, el fichaje de Hazard por los blancos fue un rotundo fracaso, y en cuatro temporadas solamente disputó 76 partidos, en donde anotó un total de 7 goles.

El Real Madrid ya no quiso contar con sus servicios en 2023 y el belga decidió retirarse a sus 33 años, ya que no quiso irse a ningún club de Arabia Saudita, como lo estaban haciendo sus colegas.

Eden Hazard en su primer partido con el Real Madrid. (Foto: Olé)

Declaraciones de Eden Hazard

Ahora, cinco meses después de su retiro, Eden Hazard ha explicado en una entrevista con el diario francés L'Équipe las razones por las cuales no encajó en el conjunto del Real Madrid.

"No fue mi culpa. El Real Madrid es un club que es un poco fanfarrón, y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes", declaró el delantero de Bélgica.

"Es complicado jugar allí. Quizá necesitaba entrenar más. También tuve las lesiones en los momentos equivocados. Mi cuerpo no superó la operación y el dolor seguía", comentó el delantero.

Finalmente, Hazard admitió que se sentía triste por los aficionados del Real Madrid, "Cuando llegué, ellos estaban llenos de esperanza. Me siento un poco mal, como si les hubiera defraudado".