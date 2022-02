Las fuertes confesiones de Héctor Sandarti que impactaron a sus fans

El popular conductor y presentador guatemalteco narró algunas de sus vivencias desde su niñez hasta la actualidad.

Héctor Sandarti reveló en entrevista con Yordi Rosado que intentó atentar contra su vida cuando era adolescente por ser muy introvertido, incluso le escribió una carta a su mamá contándole la decisión que tomaría.

Héctor Humberto Sánchez Duarte, su nombre verdadero, explicó que tuvo una infancia y adolescencia complicada marcada por la timidez.

“Yo quería ser cualquiera menos yo. Me acuerdo que le hice una carta a mi mamá pidiéndole perdón por ser yo. Era mal estudiante, era tímido. Creo que la única opción para alguien como yo es acabar con su vida. Me acuerdo que le di la carta, la leyó, pero ese tema creo que me sirvió para darle un cambio a mi vida”, explicó Sandarti.

Además, Héctor destacó que encontró refugio en la música donde empezó a destacar, primero en un coro de la iglesia y luego en una banda escolar, en esta última tocaba el trombón, pero luego de escucharlo cantar, pasó a ser la voz principal del grupo con el que participaba en concursos escolares.

Además de este pasaje de su vida, Sandarti reveló sobre el secuestro del cual fue víctima en México cuando empezaba a destacar en la televisión en el programa “Vida TV”, junto a Galilea Montijo, pero que fue liberado luego que los secuestradores se dieran cuenta que no podían obtener un rescate por él.