¡Histórico! Guatemalteca participará en el famoso "Festival Viña del Mar"

Una artista guatemalteca participará en el famoso "Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar", siendo la segunda luego de Ricardo Arjona.

Stephanie Zelaya fue anunciada como parte de la competencia que se realiza cada año.

Este es un momento histórico para Guatemala teniendo en cuenta que la primera participación en la competencia la realizó Ricardo Arjona en 1995, luego asistió como invitado en 1999, 2001, 2004, 2010 y 2015.

La guatemalteca es la segunda en el festival. (Foto: Stephanie Zelaya oficial)

Zelaya interpretará su sencillo llamado "Como pueda", con el que busca obtener para el país la "Gaviota de plata".

"No lo puedo creer, significa mucho para mí, desde niña veo el festival y llevaba años tratando de participar, apliqué y esta fue una enorme sorpresa", explicó Zelaya a Soy502.

"No tengo palabras para expresar cómo me siento, pensar que en unos meses estaré cantando sobre un escenario con el que he soñado desde que era muy pequeña, tocando el piano y cantándole a millones de personas una canción que escribí en mi cuarto, fue un gran regalo para cerrar el año", afirmó.

Acerca de cómo fue seleccionada, la famosa contó: "Envié dos canciones, fotografías, llené los formularios y oros detalles que solicitaban ellos revisan tu trayectoria".

El concurso se divide en dos categorías: “La competencia folclórica” y “La competencia internacional”, en cada una se premia la Mejor Canción y al Mejor Intérprete, otorgando a cada ganador una Gaviota de Plata, símbolo del Festival, también se entregan las Antorchas de Oro y de Plata.

"Moría por estar ahí, probé anteriormente dos veces, decía: 'hace tiempo que no ha ido Guate, debe ser imposible', pero cuando abrieron las convocatorias para el 2023 apliqué, lo hice más tranquila, me sentí más preparada, siento que he evolucionado como artista y mis canciones son muy honestas y reflejan lo que siento, estar en un lugar donde estuvo Ricardo Arjona, a quien admiro y respeto, significa mucho para mi". explicó.

(Foto: Stephanie Zelaya oficial)

La competencia se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero de 2023, cada competidor se presentará dos veces con los invitados especiales, entre los que destacan Karol G y Cristina Aguilera, entre otros. Luego eligen a los 3 ganadores.

Acerca de cómo recibió la noticia, Zelaya contó a Soy502: "Fue a través de una llamada, me dijeron: 'Zelaya te hablamos de la producción de Viña, solo para contarte que en el festival del 2023 estarás representando a Guatemala, nos enorgullece que tu país participe, pues no ha estado desde 1995 con Ricardo Arjona', no puedo describirte cómo me sentí, aún estoy como loca, siento que no aterrizo".

Zelaya viajará a Santiago de Chile el 13 de febrero del 2023 para ensayos, el 16 viajará a Viña y participará en la alfombra roja que se celebrará el día de la inauguración del festival el 19.

Acerca de cuál será su amuleto que le recordará a su país contó: "Siempre uso algo en el escenario que me recuerde por qué estoy ahí, ahora tengo el orgullo de representar a mi Guatemala y voy a darlo todo, voy a hacer una versión distinta y especial de mi sencillo y estoy preparándolo".

El público del Festival de Viña es conocido como "El Monstruo", pues es común que aplauda efusivamente si considera que los participantes son merecedores de la Gaviota, también muestran su descontento ignorando o abucheando al artista que esté en el escenario si consideran que su performance no está a la altura.

El jurado de Viña que eligió a la guatemalteca está formado por artistas, compositores y miembros de producción, un porcentaje depende del voto del público alrededor del mundo.

Próximamente, la guatemalteca mostrará cómo podrán votar los guatemaltecos para apoyarla.

MIRA LAS IMÁGENES:

Listado Guatemala. (Foto: Viña del Mar)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival de Viña del Mar (@elfestivaldevina)

La #guatemalteca #StephanieZelaya participara en el #FestivalViñadelMar @elfestival pic.twitter.com/X5AuGmpKWQ — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) December 20, 2022

Esta es la canción con la que participará: