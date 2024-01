Los libros que viven un nuevo y emocionante momento gracias a Netflix

-

Estos libros han tenido tal impacto que son perfectos para ser trasladados a la pantalla grande, si no los leíste ¡conócelos en Netflix!

Estas grandes historias que ahora puedes disfrutar en la pantalla, nacieron de un libro.

"Bridgerton"

Una serie de época basada en la serie de novelas escritas por Julia Quinn, centrada en la ambición, la familia, el amor y en la oscuridad que puede guardar profundos secretos.

Cuenta la historia de la alta sociedad londinense durante la Regencia, a través la vida de los ocho hermanos de la familia Bridgerton. Todo cambia con la presentación de Daphne Bridgerton, la hija mayor de la familia que busca esposo bajo la vigilancia de Lady Whistledown, una misteriosa cronista que se ocupa de reproducir escándalos en un periódico anónimo.

"Valeria"

La serie al estilo "Sex and the City" está basada en el libro de Elisabet Benavent de cuatro partes. Se basa en la vida de Valeria, una escritora sumida en un bloqueo creativo y una crisis de pareja que encuentra apoyo en sus tres mejores amigas, pero no todo será fácil para ella cuando aparezca el chico del que llega a ser una fuerte atracción.

"Enola Holmes"

Basada en el libro de Nancy Springer, Enola es la hermana de Sherlock Holmes que quiere descubrir todos los misterios que llegan a su vida.

"The Witcher"

Esta es una historia fantástica escrita por Andrzej Sapkowski y relata la vida de un cazador de monstruos llamado Geralt de Rivia, conocido como "El brujo". Si bien la serie toma muchos elementos del libro, buena parte de la producción realmente ha sido creación de los libretistas de Netflix.

Uno de los ganchos que ha cautivado al público es el protagonista, un hombre modificado genéticamente. Su vida como cazador lo lleva a conocer diversas criaturas y seres sobrenaturales mientras recorre un mundo llena de peligros en cada esquina, donde la política también tiene su importancia.

"The Umbrella Academy"

Está basada en los comics escritos por Gerard Way y retrata la vida de los miembros separados de una familia de superhéroes que quieren trabajar juntos para resolver la muerte misteriosa de su padre, mientras se enfrentan a diversos conflictos.

"Orgullo y Prejuicio"

La cinta ha conquistado a todo el público, principalmente el Señor Darcy. La historia muestra la presión de las mujeres hace años al encontrar un esposo de buena familia.

"Persuasión"

Otra adaptación de Jane Austin que relata la vida de Anne Elliot, una mujer que lucha contra las limitaciones de su arrogante familia, cuya riqueza poco a poco se va acabando. Anne tiene otra oportunidad en el amor y de repente aparece Frederick Wentworth, el hombre de quien había estado enamorada años atrás.