Mujer se hizo viral por tratar de esconderse de la cámara en un estadio

La reacción de una mujer por ser sorprendida en un estadio se hizo viral en redes sociales.

Una mujer se hizo viral en redes sociales tras su inesperada reacción para esconderse de las cámaras en un estadio de fútbol.

Todo ocurrió entre el enfrentamiento deportivo entre los equipos colombianos Independiente Medellín y Junior F.C., donde el marcador quedó 1 a 0, con victoria para el equipo Medallo.

Sin embargo, no fue el marcador lo que llamó la atención, sino la reacción de la chica, quien trató de esconderse de figurar en las pantallas y televisión nacional.

Como se ve en la grabación, la mujer no se había percatado de que estaba siendo filmada, ya que en ese momento estaba en plena charla con un hombre, pero una acompañante le hizo señas y fue entonces cuando ella se lanzó al suelo.

Tras ese inolvidable suceso, la joven comenzó a reírse, pues ya no pudo evitar esconderse entre el público. Varias personas se percataron del suceso y también se rieron de la situación.

Mira aquí el video:

Cuando dices que vas a ver Barbie, pero sales en Televisión Nacional



pic.twitter.com/hw32VeR3Dt — México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) July 24, 2023

Por aparte, usuarios no tardaron en reaccionar a este suceso con divertidos mensajes, en su gran mayoría, las personas colocaron mensajes de que ella se estaba escondiendo de alguien.

"Cuando dices que vas a ver Barbie, pero sales en Televisión Nacional", "Esa pobre pelada es viral en toda Latinoamérica, no hay forma que escape", "Como la vez que me fui a escondidas de mi mamá al cusca y cabal me sacaron en las noticias" y "Los deportes en vivo están perdiendo el mercado de los infieles", fueron varios de los comentarios que escribieron usuarios.