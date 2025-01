Hogar Seguro: Nery Ramos señala que Jimmy Morales no respetó protocolos

-

Este lunes 13 de enero continuó el juicio por el caso Hogar Seguro. El exdirector de la PNC y actual presidente del Congreso declaró como testigo.

En 2017, cuando ocurrió el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Nery Ramos fungía como director de la Policía Nacional Civil.

La Fiscalía contra el delito de femicidio lo llamó a declarar como testigo del hecho.

Ramos llegó y declaró que fue el entonces presidente Jimmy Morales quien ordenó la presencia de los agentes de la PNC en el lugar, que dio la orden directa al comisario que estaba en el lugar, sin cumplir con los protocolos y los mandos que tiene la PNC.

Aseguró que cuando le informaron de esa decisión, él llamó al ministro de Gobernación de ese momento para consultarle y verificar la orden, ya que no era normal ni común que un superior diera una orden a la persona que estaba en el sitio, sino que como lo indica la ley de la PNC, se respeta la cadena de mandos.

"Yo llamo al jefe de comisaría y le pido un informe y me indica que hay un incendio, pero que él ya no tenía conocimiento. Le reiteré que si se había mantenido la orden de mantener el esquema de seguridad externo. Fue hasta que los equipos de investigación criminal a recabar información de las cámaras, que se establece que hay presencia de la PNC en el interior del Hogar Seguro, y fue un subcomisario quien confirmó que los habían obligado a ingresar, porque nadie del personal del hogar quería ingresar, además, le dijeron que si no cumplía con ingresar, que se despidiera de la PNC porque el presidente ya estaba enterado", narró Ramos.

"Bajo el entendido que no eran menores de edad en custodia, sino de menores de edad en protección, le instruyo al subdirector de operaciones que retire a los policías de los alrededores del inmueble y que esté la presencia de la policía en el perímetro para labores de protección. Él me dice que así lo hicieron, horas más tarde recibo una llamada del comisario informándome que al momento de retirar a los policías, una persona de la Secretaría de Bienestar social le dio su teléfono y le dijo que el presidente Jimmy Morales le necesitaba hablar, y al recibir la comunicación, el presidente le ordenó que por ninguna circunstancia debía retirar un solo agente de la policía", dijo Ramos.

Luego Ramos dijo que el Comisario le llamó al ministro de Gobernación para confirmar si la orden era del presidente, ya que no era usual que se diera de esa manera, porque se estaban irrespetando los protocolos.

Esto coincide con la declaración que en su momento hizo el jefe de la Comisaría 13.

El caso

El 8 de marzo de 2017 se registró un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Ese día murieron quemadas 41 niñas, las cuales estaban encerradas en un cuarto, luego de incidentes ocurridos el 7 de marzo.

Ocho implicados enfrentan juicio por este caso, todos están con medidas sustitutivas, aunque pasaron en prisión varios años.

Las familias de las víctimas aún esperan justicia, pues la investigación arrojó que las autoridades se tardaron en abrir la puerta donde se produjo el incendio, lo cual ocasionó la muerte de las menores.