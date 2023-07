"¡Hola, Barbie Maya!": la tendencia de la cinta con un toque de Guatemala

-

Las guatemaltecas se unieron a la tendencia de Barbie en redes sociales para rendir homenaje a la famosa muñeca cuya película se estrenó recientemente.

A travez de Instagram y TikTok miles prepararon su vestuario color rosa con motivo del estreno de la película que se proyecta en todo el mundo.

Guatemala no fue la excepción y muchas mujeres celebraron el esperado estreno luciendo indumentaria maya en tonos rosa.

En el sitio oficial de la Colectiva Tuxinem, organización que destaca la participación de las mujeres mayas en diferentes ámbitos de la sociedad, hizo su trend de Barbie.

Seis mujeres usaron el ya famoso saludo "Hi Barbie!" que aparece en el adelanto de la cinta que ya se puede apreciar en las salas de cines y mostraron sus prendas ancestrales con intrincados detalles que sorprendieron a muchos.

"¡Hola, Barbie Maya! queremos celebrar la alegría y diversión porque creemos que es importante tener referentes e influencers que representen nuestra identidad, en un mundo donde los modelos que nos rodean a menudo tienen estilos de vida y costumbres diferentes, es esencial valorar y apreciar la belleza única de las mujeres mayas, queremos que sean un ejemplo inspirador para las futuras generaciones, mostrándoles que hay muchas personas como ellas y que tienen el poder de lograr todo lo que se propongan", escribieron en un mensaje que acompañó el clip.

Los seguidores no dudaron en escribir sus impresiones: "Así eran los trajes que mi mamá hacía para mi Barbie", "me encanta", "qué hermosas" y "amo", fueron algunas de las opiniones.

¿Qué es Colectiva Tuxinem?

Está formada por mujeres inspiradas en compartir sus pensamientos, vivencias e ideales para incidir desde espacios y formas de vivir en el pueblo maya.

MIRA EL VIDEO:

@colectivatuxinem