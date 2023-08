Un hombre japonés gastó $15 mil para convertirse en perro (video)

-

Un Youtuber japonés que pagó para parecerse a un perro finalmente sale a pasear por primera vez.

El creador de contenido "I want to be an animal" cumplió su sueño de convertirse en un perro de raza "border collie", ahora sale con un traje hiperrealista para que "lo saquen a pasear".

El video recoge las diferentes reacciones de personas en la calle, y la de ciertos animales que se acercan curiosos y huyen completamente asustados al notar algo extraño en este perro.

El metraje fue grabado el año pasado cuando fue entrevistado en una estación de televisión alemana, pero hasta ahora le han dado permiso para subir los videos.

El hombre, identificado como Toco, compró el traje desde el año pasado. Este traje llegó a costar 15 mil dólares, y se volvió tendencia cuando subió en la red social Twitter un video donde presumía del disfraz.

El disfraz fue realizado por Zeppet, y cuentan que fue un verdadero desafío poder hacer realidad la estructura de un perro al cuerpo de un humano.

Así es como se ve el disfraz. (Foto: Redes sociales)

En una entrevista en el portal "The Mirror", Toco explicó que desde pequeño le llamaba la atención convertirse en un animal, específicamente una mascota que podría ser la ideal para tener en familia.

Al principio no quería salir a la calle porque tenía miedo de que lo juzgaran por su apariencia, y es algo que ha mantenido en secreto para sus conocidos, ya que solo un selecto grupo de sus seres queridos conocen esta fantasía.

Ahora, además de los paseos, ha adoptado otras actitudes, cambiando hasta su comida, que actualmente es parecida a las croquetas para perros, y huesos de premio.

*Con información de Infobae y La Vanguardia