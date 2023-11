El hombre que fingió ser piloto aviador y logró viajar gratis más de 15 veces

-

Esta es la insólita historia del hombre que fingió ser piloto aviador y logró viajar gratis.

Lo compararon con Leonardo Di Caprio, en el personaje de Frank Abagnale Jr., en "Atrápame si puedes", pero esta vez no era ficción. Se trata de un hombre indio, quien se las ingenió para pasar desapercibido en más de 15 vuelos, fingiendo ser piloto aviador comercial de una aerolínea alemana.

Su nombre es Rajan Mahbubani y es un empresario de una consultora. Gustaba llevar la doble vida en su tiempo libre, hasta que lo descubrieron y lo arrestaron. En 2019, cuando tenía 48 años, la policía lo atrapó al momento en que se hacía pasar por piloto de Lufthansa Airlines en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, informó el medio Indian Eagle.

Apareció como piloto de Lufthansa para abordar un vuelo de AirAsia de Nueva Delhi a Calcuta. Por un tiempo tuvo fácil acceso a las colas rápidas en los aeropuertos, mejoras de asiento gratuitas y un trato especial a bordo, algunas de las ventajas de haber dominado el arte de hacerse pasar por piloto y militar.

Rajan Mahbubani con uniforme de piloto y el momento de su arresto. (Foto: Redes Sociales)

En ese entonces, nadie imaginaba que era un tramposo y logró hacer amigos dentro de la tripulación de pilotos. Tampoco rehuyó en compartir sus momentos de suplantación en las redes sociales.

Cuando el empresario de Delhi apareció como piloto de Lufthansa con un documento de identidad para abordar un vuelo a Calcuta, un personal de AirAsia hizo un esfuerzo adicional para que Lufthansa Airline verificara su identidad.

Así se descubrió su fraude y fue detenido. Durante el interrogatorio, admitió que había obtenido un documento de identidad falso en Bangkok. A cinco años de su captura y puesto en privación de libertad, no quedan rastros de él en las redes sociales, donde solía compartir fotos de sus viajes.

En la red social "X" (antes Twitter) aún se encuentra su perfil, pero todas sus publicaciones fueron borradas y solo quedan unas cuantas que datan del 2014. Sus perfiles en las otras redes sociales han sido eliminados, pero su historia ha quedado plasmada en varios medios alrededor de mundo.